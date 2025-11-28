L’Asst Sette Laghi si conferma un’azienda ospedaliera attenta alla salute delle donne
Sono stati confermati tre bollini rosa anche per il biennio 2026/2027
Anche per il biennio 2026/2027 sono stati confermati tre Bollini Rosa all’Asst Sette Laghi. Si tratta del massimo riconoscimento assegnato da Fondazione Onda ETS per l’impegno e l’attenzione dedicati alla salute femminile.
La cerimonia di premiazione si è svolta ieri 27 novembre a Roma, nell’Auditorium Biagio D’Alba del Ministero della Salute, con la consegna ufficiale delle targhe agli ospedali meritevoli che hanno ottenuto il Bollino Rosa per il biennio 2026–2027.
Questo importante riconoscimento conferma la presenza di ASST Sette Laghi nel network degli ospedali italiani “a misura di donna”, contribuendo a offrire alla popolazione femminile servizi dedicati e percorsi clinici specifici orientati alla medicina di genere.
Sul sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede di tutti gli ospedali premiati e conoscere le iniziative previste per il prossimo biennio: visite gratuite, incontri informativi, attività di prevenzione e sensibilizzazione dedicate a diverse tematiche di salute femminile, tra cui emicrania, menopausa, malattie cardiovascolari e metaboliche, malattie reumatiche e autoimmuni, salute mentale, violenza contro le donne, oncologia, neurologia, endocrinologia e ginecologia.
