Le chiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso
Il provvedimento dalle 22:00di martedì' 11 alle 5:00 mercoledì' 12 novembre per garantire trasporti eccezionali
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire il transito di traporti eccezionali, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
dalle 22:00di martedì’ 11 alle 5:00 mercoledì’ 12 novembre
-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
Società autostrade precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
-per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
-per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco. Per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, si consiglia:
verso Lainate: entrare a Fino Mornasco;
verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.
Dalle 22:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì’ 14 novembre
sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.
