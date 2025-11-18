LineaPiù Acconciature: 50 anni di stile, tradizione e passione a Varese
Dal 1975 la famiglia Musacchio offre servizi di qualità, fidelizzando clienti di terza e quarta generazione e rimanendo al passo con le tendenze della moda
In questo 2025 LineaPiù Acconciature compie cinquant’anni di attività, un traguardo che pochi negozi della città possono vantare soprattutto in questo ambito. L’avventura è iniziata nel 1975 con Piero Musacchio che, dopo una lunga gavetta iniziata a 14 anni seguendo le orme di uno zio parrucchiere, ha aperto in società l’attuale negozio. Nel 1984 ha deciso di prendere in mano la propria carriera, iniziando a gestire da solo l’attività con il nome di LineaPiù Acconciature. Il negozio è situato da sempre in via Tonale 3, all’angolo con via Merini, ed è un simbolo di grande continuità e radicamento nel territorio varesino.
L’attività, a conduzione familiare, vede da tempo la collaborazione del figlio Luca, entrato nel 2003 e cresciuto grazie a numerosi corsi di formazione e aggiornamento, partecipando anche ad eventi organizzati dai grandi marchi del settore. L’attività è stata accompagnata ed impreziosita sempre dall’utilizzo di prodotti di qualità delle migliori marche, per garantire ai clienti un’esperienza completa e curata in ogni dettaglio.
LineaPiù è stato uno dei primi parrucchieri della zona a ottenere la licenza unisex, rilasciata il 13 dicembre 1988, ampliando i propri servizi all’estetica. Del resto l’obiettivo principale dei gestori è sempre stato quello di garantire un servizio di eccellenza e un’esperienza personalizzata, puntando sulla fidelizzazione della clientela, tanto che oggi il salone accoglie clienti di terza e quarta generazione.
La scelta di rivolgersi a una clientela selezionata e di qualità è stata determinante per il successo nel tempo, anche perché il negozio non si trova in una zona di passaggio. Tra i punti di forza spicca il comodo parcheggio proprio davanti all’ingresso. Nel corso degli anni il locale è stato rinnovato quattro volte, l’ultima proprio quest’anno in occasione del cinquantesimo anniversario, sempre con l’intento di restare al passo con la moda e le tendenze del momento.
LineaPiù, nel corso degli anni, ha avuto un ruolo molto importante nella formazione dei giovani praticanti, trasmettendo a molti di loro la passione per il mestiere, tanto che diversi hanno deciso di aprire una personale attività, una volta terminato il percorso di apprendimento. Inoltre, sia Piero sia Luca hanno insegnato presso scuole di formazione per giovani parrucchieri, contribuendo alla crescita professionale delle nuove generazioni. Non poco per un’avventura partita mezzo secolo fa e diventata una presenza fissa della città.
