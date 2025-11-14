L’Istituto Pavoni di Tradate tra le 70 scuole selezionate per un progetto nazionale sull’educazione emotiva
Il progetto triennale coinvolge 250 docenti e 1.800 studenti in tutta Italia e mira a introdurre in classe competenze fondamentali per la crescita personale e la convivenza civile
L’Istituto Pavoni di Tradate è tra le 70 scuole italiane selezionate per partecipare alla prima sperimentazione nazionale sull’educazione alle competenze emotive, sociali ed etiche. Il progetto, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso Indire (l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), coinvolgerà 250 docenti e circa 1800 studenti in tutta Italia.
Un programma triennale tra formazione e didattica
Il percorso sperimentale prevede un totale di 98 ore di formazione distribuite in tre anni, affiancate da un’intensa attività didattica in aula. L’obiettivo è introdurre in modo strutturato nelle scuole pratiche educative fondate su valori come empatia, gentilezza, resilienza e gestione delle emozioni, attraverso un approccio concreto e integrato.
«Siamo molto soddisfatti di essere stati selezionati – dice la professoressa Broggi, coordinatrice delle attività didattico-educative dell’Istituto Pavoni – Abbiamo scelto di partecipare perché sentiamo il bisogno urgente di un programma solido e già validato, che consenta di lavorare in profondità sulle competenze emotive, sociali ed etiche. La scuola oggi è chiamata a rispondere a nuove sfide educative, che vanno ben oltre la trasmissione di saperi».
See Learning: un modello già diffuso in 78 Paesi
Il progetto si basa sul modello pedagogico See Learning – Social, Emotional and Ethical Learning – sviluppato dalla Emory University di Atlanta e già adottato in 78 Paesi nel mondo, tra cui Germania, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Brasile e India. Il programma rappresenta l’evoluzione del lavoro sul tema dell’intelligenza emotiva avviato dallo psicologo Daniel Goleman, tra i collaboratori alla definizione del modello.
Una rete nazionale per l’educazione alla cittadinanza
La sperimentazione punta a creare una rete nazionale di scuole impegnate nell’educazione emotiva, sociale ed etica, con il coinvolgimento progressivo di nuovi Istituti. Il progetto è promosso dall’Istituto Comprensivo Parma Centro, scuola capofila, in collaborazione con il Movimento Avanguardie Educative, Indire, Emory University e l’associazione eduEES, responsabile della formazione dei docenti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.