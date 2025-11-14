L’Istituto Pavoni di Tradate tra le 70 scuole selezionate per un progetto nazionale sull’educazione emotiva

L’Istituto Pavoni di Tradate è tra le 70 scuole italiane selezionate per partecipare alla prima sperimentazione nazionale sull’educazione alle competenze emotive, sociali ed etiche. Il progetto, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso Indire (l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), coinvolgerà 250 docenti e circa 1800 studenti in tutta Italia.

Un programma triennale tra formazione e didattica

Il percorso sperimentale prevede un totale di 98 ore di formazione distribuite in tre anni, affiancate da un’intensa attività didattica in aula. L’obiettivo è introdurre in modo strutturato nelle scuole pratiche educative fondate su valori come empatia, gentilezza, resilienza e gestione delle emozioni, attraverso un approccio concreto e integrato.

«Siamo molto soddisfatti di essere stati selezionati – dice la professoressa Broggi, coordinatrice delle attività didattico-educative dell’Istituto Pavoni – Abbiamo scelto di partecipare perché sentiamo il bisogno urgente di un programma solido e già validato, che consenta di lavorare in profondità sulle competenze emotive, sociali ed etiche. La scuola oggi è chiamata a rispondere a nuove sfide educative, che vanno ben oltre la trasmissione di saperi».

See Learning: un modello già diffuso in 78 Paesi

Il progetto si basa sul modello pedagogico See Learning – Social, Emotional and Ethical Learning – sviluppato dalla Emory University di Atlanta e già adottato in 78 Paesi nel mondo, tra cui Germania, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Brasile e India. Il programma rappresenta l’evoluzione del lavoro sul tema dell’intelligenza emotiva avviato dallo psicologo Daniel Goleman, tra i collaboratori alla definizione del modello.

Una rete nazionale per l’educazione alla cittadinanza

La sperimentazione punta a creare una rete nazionale di scuole impegnate nell’educazione emotiva, sociale ed etica, con il coinvolgimento progressivo di nuovi Istituti. Il progetto è promosso dall’Istituto Comprensivo Parma Centro, scuola capofila, in collaborazione con il Movimento Avanguardie Educative, Indire, Emory University e l’associazione eduEES, responsabile della formazione dei docenti.