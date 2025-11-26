Lo strano caso delle scarpe rubate ai bambini della scuola Parini
Una quarantina di paia di calzature sportive per l’ora di educazione fisica non si trovano. Il furto nel fine settimana
Rientro amaro a scuola per i bambini della primaria Parini di Giubiano, quartiere di Varese, che passato il fine settimana si sono ritrovati senza le scarpe da ginnastica che venivano custodite per comodità a scuola così da non dover essere portate da casa.
In tutto hanno preso il volo una quarantina di paia di scarpe custodite in appositi sacchetti. Le porte della scuola non presentano segni di effrazione.
Nel fine settimana, fuori dagli orari scolastici, la palestra della scuola ospita alcune associazioni che utilizzano gli impianti dello stabile per le loro attività.
Al momento non risultano denunce presentate ai carabinieri. Rimane l’interrogativo legato alle motivazioni del gesto: chi può essere interessato allo scarso valore di calzature per giunta usate?
