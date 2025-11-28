Natale 2025, a Cunardo arriva il calendario dell’Avvento vivente

Ogni giorno per le vie di Cunardo, da lunedì 1 dicembre fino a Natale, si aprirà una finestra illuminata e decorata. Il paese, come per magia, si trasformerà così in un Calendario dell’Avvento vivente. E’ con questa proposta che la Pro Loco di Cunardo ha voluto scaldare l’attesa di grandi e piccini per le festività natalizie. All’iniziativa hanno aderito cittadini, associazioni, attività commerciali, la Scuola Materna e perfino il Comune.

Si parte lunedì 1 dicembre quando sarà svelata alle 16.30 la prima finestra dell’avvento: la vetrina della biblioteca in via Garibaldi. In quella occasione sarà organizzata anche una lettura per i più piccini. E poi giorno dopo giorno, sempre alle ore 18.00 in punto, saranno svelate le finestre in via Roma, via Da Vinci, via Garibaldi e le lucine in via per Bedero. Lunedì 8 dicembre il calendario dell’Avvento cunardese prevede l’accensione dell’albero alla terrazza della Filanda mentre venerdì 12 dicembre tornerà ad accendersi la grande stella cometa sul monte Penegra. E poi via ancora con le finestre in via Leopardi, via Sanzio, via Vaccarossi e via Manzoni mentre il 18 dicembre sarà il turno della finestra dell’Avvento del Municipio. Il 24 dicembre toccherà infine alla Chiesa Parrocchiale.

«Siamo molto felici di proporre questa iniziativa per scaldare l’attesa del Natale a Cunardo – dichiarano gli organizzatori della Pro Loco – Ogni finestra diventerà così una lucina che illuminerà le strade andando a creare un percorso di speranza e diffondendo la magia dell’Avvento. L’apertura delle finestra diventa così un evento, un appuntamento, un momento di condivisione. Il calendario completo della tappe potete trovarlo a questo link sulla pagina Facebook della Pro Loco Cunardo o presso le bacheche e le attività del paese. Che la magia del Natale cunardese abbia inizio!”. E’ una bella risposta della comunità cunardese che proprio sotto Natale rimarrà senza Parroco (Don Francesco Donghi è stato infatti destinato ad una comunità pastorale in valcuvia e nulla si sa ancora del suo successore) ma non rinuncia certo a vivere con gioia e voglia di stare insieme le festività natalizie.