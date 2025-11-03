Nuova viabilità a Biumo, Angei: “Basta cambiare sensi di marcia, pensate a sicurezza e degrado”

La notizia della consegna delle aree per l’avvio del cantiere che cambierà la viabilità di Via Carcano ha scatenato la reazione del consigliere comunale di minoranza Stefano Angei.

Il vice-capogruppo della Lega interviene soporattutto sul metodo scelto dall’amministrazione per dare il via ai lavori nel rione di Biumo: «Apprendo con sconcerto dalla stampa che la Giunta ha deciso di partire con la nuova viabilità di Via Carcano, consegnando già le aree per il cantiere. Da Biumense, ancora prima che da Vice-Capogruppo della Lega, esprimo la mia più ferma contrarietà a un metodo di lavoro che, ancora una volta, ignora completamente i cittadini», dichiara Stefano Angei.

Il consigliere chiede un passo indietro all’amministrazione. «È inaccettabile procedere con l’ennesimo stravolgimento viabilistico senza aver prima avviato un reale confronto con la cittadinanza e con il Consiglio Comunale – prosegue Angei – Chiediamo alla Giunta di fermarsi e di sospendere l’apertura del cantiere. È fondamentale valutare insieme l’effettivo impatto di questa modifica. I residenti e i commercianti non sono comparse da avvisare a lavori iniziati, ma i principali interlocutori».

Va sottolineato il fatto che i cantieri, annunciati ormai 4 anni fa, non sono stati ancora avviati: ne è stato permesso l’inizio daa parte del privato a cui spetteranno i lavori. Ma la critica di Angei si estende anche alle priorità scelte dall’amministrazione per il quartiere: «La Giunta sembra più interessata a cambiare sensi di marcia che ad ascoltare i Biumensi. Le priorità del nostro rione sono ben altre e le denunciamo da tempo: in primis la sicurezza e il decoro. Abbiamo una ferita aperta nel cuore di Biumo, il Parco Perelli, che dopo anni di promesse resta una zona franca per degrado e spaccio. Le risorse degli oneri di urbanizzazione devono essere usate per interventi sensati e attesi da anni, come il rifacimento della Via Garibaldi e, finalmente, la vera riqualificazione del Parco Perelli, sottraendolo definitivamente all’abbandono».