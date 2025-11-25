Varese News

Scuola e arte insieme contro la violenza di genere, a Casale Litta una mostra fotografica

Domenica 30 novembre 2025, dalle 9.00 alle 17.00, presso la Sala Civica di Bernate, in via I Maggio 2 l’esposizione di Doramarì De Rosa

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Casale Litta organizza un evento aperto alla cittadinanza domenica 30 novembre 2025, dalle 9.00 alle 17.00, presso la Sala Civica di Bernate, in via I Maggio 2. L’iniziativa prevede una mostra fotografica a cura di Doramarì De Rosa, arricchita da uno spazio dedicato ai contributi creativi degli alunni della scuola primaria di Casale Litta.

L’evento nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione e consapevolezza sul tema della violenza di genere, grazie al linguaggio potente della fotografia.

Quando: domenica 30 novembre 2025
Orari: dalle 9.00 alle 17.00
Dove: Sala civica di Bernate, via I Maggio 2, Casale Litta
Ingresso: libero

