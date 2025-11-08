Spettacoli e letture per i più piccoli in 14 comuni del sistema bibliotecario Busto Ticino Valle Olona

Piùviciuna, la biblioteca dove non te l’aspetti. E’ questo il titolo del Progetto presentato dal Comune di Busto Arsizio a nome del Sistema Bibliotecario Busto Ticino Valle Olona di cui è capofila.

Il Progetto, premiato dalla Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2025, classificatosi al primo posto, ha ottenuto un contributo di Euro 19.500,00 e ha come finalità la promozione dei servizi di Biblioteca destinati all’infanzia attraverso il coinvolgimento di famiglie contattate in luoghi altri rispetto alla Biblioteca e in particolare le strutture sanitarie, i parchi pubblici e le piazze cittadine.

Tre le linee di intervento: implementazione e sviluppo dei punti stabili di Biblioteca diffusa nella Città di Busto Arsizio, con incontri presso i Consultori e presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio; attività di promozione della lettura presso strutture sanitarie, piazze cittadine e giardini dei Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario Busto Ticino Valle Olona; promozione del programma Nati Per Leggere e dei servizi per la prima infanzia con distribuzione di materiale informativo alle famiglie dei bambini da 0 a 36 mesi, residenti nei 21 Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario.

Laboratori didattici, letture con accompagnamento musicale, animazione di burattini e spettacoli teatrali, si susseguiranno fino alla fine del mese di dicembre in 14 Comuni del Sistema con un calendario ricchissimo di appuntamenti gratuiti per i piccoli e le loro famiglie.

La Biblioteca di Busto Arsizio ospiterà 3 eventi, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili:

Domenica 14 Dicembre ore 16.00: 4 passi nella chimica – Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni

Sabato 27 Dicembre ore 16.00: Ca’ Burat 2 – Storia con animazione di burattini per tutti

Domenica 28 Dicembre ore 16.00: Favole di Pace – Lettura animata per tutti

Qui di seguito il calendario di tutti gli eventi. Si rimanda alle pagine social e istituzionali dei singoli Comuni per eventuali variazioni giorno/orario e modalità di accesso.

Per informazioni: biblioteca.sistema@comune.bustoarsizio.va.it

08 Novembre ore 10.30 – Orchi, streghe, lupi – Lonate Pozzolo

14 Novembre ore 16.00 – Orchi, streghe, lupi – Gorla Maggiore

14 Novembre ore 16.30 – Il bibliotecario e il mostro di libri – Cardano al Campo

15 Novembre ore 10.30 – Il bambino, il re, l’astronauta – Arsago Seprio

15 Novembre ore 10.30 – Pirate, regine e cavalieri- Castellanza

15 Novembre ore 16.00 – Fanfurla- Carnago

21 Novembre ore 16.30 – Il bibliotecario e il mostro dei libri – Samarate

21 Novembre ore 16.30 – Il bibliotecario e il mostro dei libri – Cardano al Campo

22 Novembre ore 16.00 – Cosa bolle in pentola – Cassano Magnago

22 Novembre ore 16.00- Il bambino, il re, l’astronauta – Lonate Pozzolo

23 Novembre ore 10.00 – Il bibliotecario e il mostro dei libri- Olgiate Olona

23 Novembre ore 11.00 – Ca’ Burat- Fagnano Olona

28 Novembre ore 16.00 – La strega generosa- Carnago

28 Novembre ore 16.45 – Apprendisti astronauti – Cardano al Campo

29 Novembre ore 10.30 – La Strega Generosa – Arsago Seprio

29 Novembre ore 10.30- Un giorno nel giurassico- Gorla Minore

29 Novembre ore 15.00 – 4 passi nella chimica – Somma Lombardo

29 Novembre ore 16.00 – Il bibliotecario e il mostro dei libri – Cassano Magnago

30 Novembre ore 14.30 – Favole di pace- Fagnano Olona

05 Dicembre ore 16.00 – I folletti di Babbo Natale- Gorla Maggiore

06 Dicembre ore 10.00 – Ca’ Burat – Casorate Sempione

06 Dicembre ore 10.30 – 4 passi nella chimica – Lonate Pozzolo

06 Dicembre ore 15.30 – Pirati, regine e cavalieri- Samarate

06 Dicembre ore 16.30 – Un giorno nel giurassico- Castellanza

07 Dicembre ore 10.30 – Chimica per scienziati/e – Olgiate Olona

07 Dicembre ore 15.30 – Orchi, streghe e lupi – Casorate Sempione

12 Dicembre ore 16.00 – Gli esperimenti del Polo Nord- Carnago

13 Dicembre ore 10.30 – Un giorno nel giurassico- Cassano Magnago

13 Dicembre ore 10.30 – Rodari e Lodi – Gorla Minore

14 Dicembre ore 11.00 – Alla ricerca di Babbo Natale- Fagnano Olona

14 Dicembre ore 16.00 – 4 passi nella chimica- Busto Arsizio

14 Dicembre ore 16.30 – Lettura natalizia- Cardano al Campo

20 Dicembre ore 10.00 – Ca’ Burat- Gorla Maggiore

20 Dicembre ore 10.00 – Spettacolo natalizio – Somma Lombardo

20 Dicembre ore 10.30 – I folletti di Babbo Natale- Casorate Sempione

20 Dicembre ore 15.30 – Esperimenti al Polo Nord- Samarate

20 Dicembre ore 16.00- Spettacolo di Natale – Olgiate Olona

21 Dicembre ore 14.00 – Un giorno nel giurassico- Somma Lombardo

23 Dicembre ore 16.00 – Apprendisti astronauti – Arsago Seprio

27 Dicembre ore 16.00 – Ca’ Burat- Busto Arsizio

28 Dicembre ore 16.00 – Favole di pace – Busto Arsizio

30 Dicembre ore 16.30 – Il bambino, il re, l’astronauta – Castellanza