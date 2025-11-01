Streghette e supereroi invadono Laveno Mombello per Halloween

Nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre, la Pro Loco Laveno Mombello Cerro, in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello, ha animato la suggestiva Piazza Caduti del Lavoro con una riuscitissima festa di Halloween affacciata sul Lago Maggiore. Tra costumi colorati, risate e musica, la piazza si è presto riempita di bambine e bambini in maschera, protagonisti di un pomeriggio di giochi, dolcetti e tanta allegria.

Tra zucche, streghette, fantasmini e supereroi, non sono mancati momenti di pura festa che hanno coinvolto anche famiglie e curiosi, accorsi numerosi per condividere questo pomeriggio di divertimento e spensieratezza. Grazie all’impegno della Pro Loco e dei tantissimi volontari, la festa è stata un grande successo di partecipazione e socialità, confermando ancora una volta come Laveno Mombello sappia unire tradizione, comunità e voglia di stare insieme.

Soddisfazione del presidente della Pro Loco, Marino Marella, che divertito ha presenziato all’evento insieme ai tanti volontari dell’associazione per tutto il pomeriggio, assaporando l’atmosfera festosa e corale ed esprimendo soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa. Il ringraziamento, al quale si unisce anche l’Amministrazione Comunale, che ha visto la presenza del sindaco e del vicesindaco, va a tutti i volontari che hanno permesso la bella riuscita dell’evento.

Un ulteriore ringraziamento e nota di colore alle vetrine delle attività commerciali, allestite e decorate a tema Halloween, che hanno regalato in queste giornate un’atmosfera suggestiva e magica alla nostra cittadina lacustre.