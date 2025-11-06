Un viaggio tra Ferrari, Maserati e ricordi di famiglia: apre il Museo Ondarossa a Caronno Pertusella

Domenica 16 novembre, dalle 10 alle 12, il Museo Ondarossa apre le sue porte per un’esclusiva visita guidata. Tra auto d’epoca e moderne, pezzi unici e atmosfere d’altri tempi, un luogo dove i motori incontrano i valori della memoria e della comunità

Un’occasione imperdibile per gli amanti dei motori e delle storie autentiche: domenica 16 novembre, dalle 10 alle 12, il Museo Ondarossa di Caronno Pertusella apre eccezionalmente al pubblico con una visita guidata tra gioielli dell’automobilismo italiano e internazionale.

La raccolta comprende gioielli unici dell’industria automobilistica italiana, fra cui Ferrari, Maserati, Lancia, Alfa Romeo e molto altro.

Tra vetture d’epoca e moderne, il visitatore potrà immergersi in un’atmosfera motoristica autentica, arricchita dalla presenza di riviste d’epoca, modellini in scala, motori e opere d’arte.

Non solo modelli italiani, ma anche alcune automobili straniere che hanno fatto la storia, come una elegantissima Jaguar appartenuta alla regina Elisabetta II.

Gli ambienti del Museo sono completati da antichi oggetti d’uso comune, che aiutano a ricostruire gli ambienti tradizionali dei mestieri e della famiglia italiana.

Per partecipare alla visita è necessaria la prenotazione, scrivendo una mail a prenotazioni@ondarossa.eu.

Il costo è di 15 euro a persona, mentre l’ingresso è gratuito per i minori di 12 anni.

Le visite guidate sono condotte dall’avvocato Pierantonio Giussani, collezionista e proprietario del museo, che negli anni ha dato vita a questa esposizione unica in Italia.

“Il Museo – spiega Giussani – non è soltanto un luogo in cui mostrare delle vetture, alcune delle quali uniche al mondo, ma anche un sito in cui difendere i nostri valori, che sono unici.

La famiglia, il lavoro, la civiltà contadina, la solidarietà, la comprensione, la compassione sono valori talmente importanti che necessitano di un luogo in cui rigenerarsi e sopravvivere, soprattutto in un mondo in cui questi valori o stanno scomparendo o, come alcuni dicono, sono già scomparsi”.

La visita al Museo non è soltanto un’occasione per ammirare splendide automobili, ma anche un modo per ritrovare la nostra civiltà, il nostro modo di essere uomini, la nostra vera identità.

Appuntamento: domenica 16 novembre, dalle 10.00 alle 12.00, in Corso della Vittoria 916 a Caronno Pertusella (VA).

Per chi non potesse partecipare alla visita del 16 novembre, il Museo Ondarossa proporrà una nuova apertura domenica 30 novembre, con aperitivo e degustazione. Info e prenotazioni: www.ondarossa.eu – email: prenotazioni@ondarossa.eu.

Museo Ondarossa, Corso della Vittoria 916 – Caronno Pertusella

