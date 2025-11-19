Varese News

Auto finisce contro il muro di una casa e rompe una tubatura del gas a Cislago

Tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona

Nel tardo pomeriggio di martedì 18 novembre, intorno alle 17.30, un’auto è finita contro il muro di un’abitazione in via Virgilio a Cislago, danneggiando una tubatura del gas.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, mettendo in sicurezza il veicolo e l’area circostante, mentre i tecnici della ditta incaricata provvedevano a riparare la tubatura danneggiata.

Non si sono registrati feriti.

Pubblicato il 19 Novembre 2025
