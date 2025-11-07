Vernice rossa sull’ingresso del comune, un nuovo gesto vandalico a Busto Arsizio

Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 novembre ignoti hanno imbrattato il portone del Municipio di Busto Arsizio con vernice rossa, un nuovo episodio dopo quello contro la sede della Lega in via Culin di fine ottobre.​

La scoperta è avvenuta in mattinata del 7 novembre dove sono risultati evidenti schizzi di vernice rossa e il lancio di uova contro l’accesso principale di Palazzo Gilardoni.​

«Dopo la sede della Lega Busto Arsizio questa mattina un altro atto di vandalismo ai danni dell’edificio comunale di Busto – spiega il consigliere comunale leghista Vincenzo Marra -. Un gesto codardo e inaccettabile, che colpisce non solo un edificio pubblico, ma l’intera comunità bustocca. Spero che grazie alle telecamere possano essere puniti i trasgressori. Difenderemo sempre le nostre istituzioni e i nostri valori contro chi pensa di intimidire o sporcare la nostra città. Busto non si piega davanti a chi sceglie l’odio invece del dialogo».​

Solo pochi giorni prima, la sede della Lega in via Culin era stata imbrattata con vernice rossa, episodio che aveva acceso il dibattito politico locale e raccolto condanne trasversali.