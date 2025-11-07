Vernice rossa sull’ingresso del comune, un nuovo gesto vandalico a Busto Arsizio
Solo pochi giorni prima, la sede della Lega in via Culin era stata imbrattata con vernice rossa, episodio che aveva acceso il dibattito politico locale e raccolto condanne trasversali
Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 novembre ignoti hanno imbrattato il portone del Municipio di Busto Arsizio con vernice rossa, un nuovo episodio dopo quello contro la sede della Lega in via Culin di fine ottobre.
La scoperta è avvenuta in mattinata del 7 novembre dove sono risultati evidenti schizzi di vernice rossa e il lancio di uova contro l’accesso principale di Palazzo Gilardoni.
«Dopo la sede della Lega Busto Arsizio questa mattina un altro atto di vandalismo ai danni dell’edificio comunale di Busto – spiega il consigliere comunale leghista Vincenzo Marra -. Un gesto codardo e inaccettabile, che colpisce non solo un edificio pubblico, ma l’intera comunità bustocca. Spero che grazie alle telecamere possano essere puniti i trasgressori. Difenderemo sempre le nostre istituzioni e i nostri valori contro chi pensa di intimidire o sporcare la nostra città. Busto non si piega davanti a chi sceglie l’odio invece del dialogo».
Sede della Lega imbrattata con vernice rossa a Busto Arsizio: “Chi non ha idee risponde con l’odio”
A Busto il murale dell’inclusione sfregiato dalla scritta Remigrazione: “Non risponderemo con odio, ma con ancora più colore”
