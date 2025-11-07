Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Vernice rossa sull’ingresso del comune, un nuovo gesto vandalico a Busto Arsizio

Solo pochi giorni prima, la sede della Lega in via Culin era stata imbrattata con vernice rossa, episodio che aveva acceso il dibattito politico locale e raccolto condanne trasversali

comune busto

Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 novembre ignoti hanno imbrattato il portone del Municipio di Busto Arsizio con vernice rossa, un nuovo episodio dopo quello contro la sede della Lega in via Culin di fine ottobre.​

La scoperta è avvenuta in mattinata del 7 novembre dove sono risultati evidenti schizzi di vernice rossa e il lancio di uova contro l’accesso principale di Palazzo Gilardoni.​

«Dopo la sede della Lega Busto Arsizio questa mattina un altro atto di vandalismo ai danni dell’edificio comunale di Busto – spiega il consigliere comunale leghista Vincenzo Marra -. Un gesto codardo e inaccettabile, che colpisce non solo un edificio pubblico, ma l’intera comunità bustocca. Spero che grazie alle telecamere possano essere puniti i trasgressori. Difenderemo sempre le nostre istituzioni e i nostri valori contro chi pensa di intimidire o sporcare la nostra città. Busto non si piega davanti a chi sceglie l’odio invece del dialogo».​

Solo pochi giorni prima, la sede della Lega in via Culin era stata imbrattata con vernice rossa, episodio che aveva acceso il dibattito politico locale e raccolto condanne trasversali.

Sede della Lega imbrattata con vernice rossa a Busto Arsizio: “Chi non ha idee risponde con l’odio”

A Busto il murale dell’inclusione sfregiato dalla scritta Remigrazione: “Non risponderemo con odio, ma con ancora più colore”

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Novembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.