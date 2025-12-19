A due anni dalla scomparsa di Luca Alfano, una campagna di Natale per i cuccioli più bisognosi
I contributi intestati all'associazione Camminiamo Insieme, che gestisce Il Viandante: sono diretti alle cure mediche e alla prevenzione pe rgli animali che accompagnano i senzatetto
Famiglia e amici di Luca Alfano, a due anni dalla sua scomparsa, vogliono onorare la sua memoria portando avanti un progetto che gli stava particolarmente a cuore: l’assistenza agli animali delle persone indigenti, per i quali Luca ha sempre dimostrato grande attenzione e sensibilità.
Dal 2015, il Centro Diurno Il Viandante rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi ha perso le speranze in un futuro migliore, per chi non riesce più a prendersi cura di sé ed è diventato invisibile agli occhi degli altri.
Nato dall’iniziativa di un gruppo di volontari che hanno saputo riconoscere i bisogni del territorio, il Centro garantisce un riparo accogliente, decoroso e caldo durante il giorno alle persone senza fissa dimora. Una caratteristica che li rende unici è l‘accoglienza anche dei loro fedeli compagni animali, nel pieno rispetto delle normative del Centro e sanitarie.
Per molte persone senza fissa dimora, infatti, gli animali rappresentano molto più di semplici compagni: sono fonte di affetto incondizionato, presenza costante, motivo per continuare a lottare. Prendersi cura di loro significa prendersi cura della dignità e del benessere di chi già affronta quotidianamente grandi difficoltà.
Ogni anno questi animali necessitano di vaccinazioni, antiparassitari, visite veterinarie, cure specifiche. Gli amici di Luca Alfano perciò invitano, nel ricordo di Luca Alfano, a contribuire a garantire le cure necessarie agli animali delle persone ospiti del Centro con un bonifico bancario intestato all’associazione che gestisce il Viandante Camminiamo Insieme ODV, IBAN: IT05M0306909606100000138467, Causale: Campagna Natale Luca Alfano
Ogni contributo, grande o piccolo, farà la differenza.
