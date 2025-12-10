A Ferno la Casa di Natale porta magica atmosfera sulla via per San Macario

Ferno si accende di spirito natalizio, non solo con le iniziative del Comune, ma anche per merito di singoli cittadini: così la famiglia Carrara-Galli ha pensato di illuminare “a festa” casa sua con uno speciale allestimento natalizio.

Per addobbare di luce la casa sono stati usate lucine per un totale di un chilometro e mezzo di filo elettrico. «Da Ferno illuminiamo la via principale che va verso San Macario» spiegano.

E nelle foto ecco il risultato finale.