A Ferno la Casa di Natale porta magica atmosfera sulla via per San Macario

La famiglia Carrara-Galli ha usato oltre un chilometro e mezzo di luci per creare lo speciale allestimento natalizio della propria abitazione

La Casa di Natale a Ferno

Ferno si accende di spirito natalizio, non solo con le iniziative del Comune, ma anche per merito di singoli cittadini: così la famiglia Carrara-Galli ha pensato di illuminare “a festa” casa sua con uno speciale allestimento natalizio.

Galleria fotografica

Per addobbare di luce la casa sono stati usate lucine per un totale di un chilometro e mezzo di filo elettrico. «Da Ferno illuminiamo la via principale che va verso San Macario» spiegano.
E nelle foto ecco il risultato finale.

Pubblicato il 10 Dicembre 2025
Leggi i commenti

