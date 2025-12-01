Varese News

Varese Laghi

Al via il 3° Concorso Fotografico Nazionale “Fotograficamente” del Foto Club Varese

Terza edizione per il Concorso Fotografico promosso dal Foto Club Varese APS in collaborazione con Acli Arte e Spettacolo e con i patrocini del Comune di Varese, FIAF e UIF

Foto Club Varese Aps

Prende il via oggi, lunedì 1 dicembre 2025, la terza edizione del Concorso Fotografico Nazionale “Fotograficamente”, promosso dal Foto Club Varese APS in collaborazione con Acli Arte e Spettacolo e con i patrocini del Comune di Varese, FIAF e UIF. Un appuntamento ormai atteso dagli appassionati, che anche quest’anno propone una sfida creativa aperta a fotografi di ogni livello.

Oltre ai tradizionali temi “libero colore” e “libero bianco e nero”, il concorso introduce due temi obbligati che invitano a una riflessione più profonda. Il primo, “La porta e il passaggio”, potrà essere interpretato sia in senso letterale sia metaforico, con particolare attenzione ai significati simbolici, psicologici, spirituali o sociali. Il secondo tema, “La bicicletta in Varese e provincia”, richiede invece che il soggetto principale sia fotografato in un contesto chiaramente riconoscibile del territorio varesino.

C’è tempo fino al 28 febbraio 2026 per inviare le proprie opere e partecipare alla selezione. Il bando completo, con tutte le modalità di iscrizione e i dettagli tecnici, è disponibile sul portale dedicato: https://concorso.platio.it/fotoclubvarese/contest.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.