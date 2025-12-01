Al via il 3° Concorso Fotografico Nazionale “Fotograficamente” del Foto Club Varese

Prende il via oggi, lunedì 1 dicembre 2025, la terza edizione del Concorso Fotografico Nazionale “Fotograficamente”, promosso dal Foto Club Varese APS in collaborazione con Acli Arte e Spettacolo e con i patrocini del Comune di Varese, FIAF e UIF. Un appuntamento ormai atteso dagli appassionati, che anche quest’anno propone una sfida creativa aperta a fotografi di ogni livello.

Oltre ai tradizionali temi “libero colore” e “libero bianco e nero”, il concorso introduce due temi obbligati che invitano a una riflessione più profonda. Il primo, “La porta e il passaggio”, potrà essere interpretato sia in senso letterale sia metaforico, con particolare attenzione ai significati simbolici, psicologici, spirituali o sociali. Il secondo tema, “La bicicletta in Varese e provincia”, richiede invece che il soggetto principale sia fotografato in un contesto chiaramente riconoscibile del territorio varesino.

C’è tempo fino al 28 febbraio 2026 per inviare le proprie opere e partecipare alla selezione. Il bando completo, con tutte le modalità di iscrizione e i dettagli tecnici, è disponibile sul portale dedicato: https://concorso.platio.it/fotoclubvarese/contest.