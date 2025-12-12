Varese News

Auto danneggiata sotto casa a Cardano. “Chi ha immagini ci aiuti”

L'appello di una famiglia cardanese

Cardano al Campo

«Aiutateci a trovare chi ha danneggiato la nostra auto».
L’appello arriva da una coppia di cittadini di Cardano al Campo, a seguito di un episodio avvenuto nella sera del 3 dicembre, verosimilmente tra le 19,30 e le 20,30, in via Roma all’altezza del civico 20 a Cardano, zona appena fuori dal centro, vicino al parcheggio.

«La nostra auto, una Citroen Cactus di colore grigio antracite, regolarmente in sosta, è stata violentemente urtata nella parte posteriore sinistra da un veicolo (che deve aver riportato un danno non irrilevante alla parte anteriore destra) il cui conducente si è allontanato senza lasciare indicazione delle proprie generalità» raccontano i lettori.

«Chiediamo la collaborazione di chi risiede in zona e dispone di telecamere di sorveglianza private o di chi potrebbe aver assistito all’impatto per risalire al responsabile, visto che il danno è considerevole. Abbiamo già sporto denuncia e stiamo interpellando i carrozzieri in zona, sperando di trarre elementi utili all’identificazione».

Nell’agosto 2024 era già accaduto un fatto analogo in una parallela, con diverse auto danneggiate, e grazie anche alle segnalazioni su Varesenews il conducente si era poi palesato e l’assicurazione aveva rimborsato i danni. «Ci auguriamo di giungere allo stesso esito».

Pubblicato il 12 Dicembre 2025
