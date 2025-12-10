Campionato e progetti: il Varese vuole finire bene il 2025

Mancano due gare per finire l’andata del Girone A di Serie D e chiudere il 2025. Per il Varese, che arriva dalla vittoria all’ultimo respiro di Tortona, ci sarà in programma un’altra difficile trasferta in casa del Saluzzo (domenica 14 dicembre) per concludere poi al “Franco Ossola” contro la Lavagnese (domenica 21 dicembre).

E proprio dello stadio “Franco Ossola” si è parlato tanto negli ultimi giorni. Dopo mesi e mesi di assoluto silenzio, un segnale è venuto dalla politica cittadina, anche se quello lanciato dal consigliere Luca Boldetti (leggi qui) sembra essere il classico sasso per muovere un po’ le acque di uno stagno. La serata per festeggiare i 90 anni è stata l’occasione per fare il punto da parte delle istituzioni, con le parole del sindaco Davide Galimberti e quelle dell’assessore Stefano Malerba (leggi qui), ma anche quelle della proprietà del Varese Football Club.

Se i rappresentanti di Palazzo Estense non sono entrati nel particolare, parlando di Pgt e della volontà di occuparsi della questione – senza specificare le tempistiche -, dall’altra Antonio Rosati ha confermato invece la volontà di continuare a investire nelle strutture e nelle infrastrutture. Il centro sportivo delle Bustecche è quindi stato il primo passo di questo percorso, che proseguirà con molta probabilità da Viggiù – sul tavolo del comune di confine dovrebbe essere arrivato il progetto della riqualificazione del centro sportivo “Bizzozero”, atteso per mercoledì 10 dicembre – e con la viva speranza che, prima o poi, anche per il capitolo “Franco Ossola” si chiuderanno le discussioni per iniziare i lavori.

Nel mentre la squadra di mister Andrea Ciceri si allena per preparare questo finale di anno solare, che coincide anche con il finale del girone di andata. Come detto, domenica ci sarà la trasferta a Saluzzo, campo da sempre ostile ai biancorossi; un tabù che Bruzzone e compagni sperano di infrangere.