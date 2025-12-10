Come funziona il soccorso alpino a Varese, la “Materia del giorno“ dedicata al Cnsas
Durante la diretta sarà possibile ascoltare il racconto “in presa diretta“ del responsabile della Stazione di Varese che oltre a svolgere funzioni di coordinamento opera sul campo in diversi scenari d'intervento
“Come funziona il soccorso alpino a Varese?“. È questo il tema della nuova puntata de La Materia del giorno, in programma giovedì 11 dicembre alle ore 16 nella redazione di Varesenews, in via Confalonieri 5 a Castronno. L’appuntamento, trasmesso in diretta sul canale YouTube del giornale, avrà come ospite Luca Boldrini, capo stazione del Soccorso Alpino di Varese.
Un confronto aperto per comprendere da vicino come operano i tecnici del CNSAS sul territorio provinciale, quali sono le tipologie di intervento più frequenti, come si affrontano le emergenze in ambiente montano e quali competenze servono per diventare soccorritori. Un’occasione per conoscere le storie, le difficoltà, le innovazioni e le sfide di un servizio indispensabile per un’area come la nostra, ricca di sentieri, valli e zone impervie.
Durante la diretta sarà possibile ascoltare il racconto “in presa diretta“ di uno degli “operativi” di Varese che oltre a svolgere funzioni di coordinamento opera sul campo in diversi scenari d’intervento.
La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.