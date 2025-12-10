Come funziona il soccorso alpino a Varese, la “Materia del giorno“ dedicata al Cnsas

“Come funziona il soccorso alpino a Varese?“. È questo il tema della nuova puntata de La Materia del giorno, in programma giovedì 11 dicembre alle ore 16 nella redazione di Varesenews, in via Confalonieri 5 a Castronno. L’appuntamento, trasmesso in diretta sul canale YouTube del giornale, avrà come ospite Luca Boldrini, capo stazione del Soccorso Alpino di Varese.

Un confronto aperto per comprendere da vicino come operano i tecnici del CNSAS sul territorio provinciale, quali sono le tipologie di intervento più frequenti, come si affrontano le emergenze in ambiente montano e quali competenze servono per diventare soccorritori. Un’occasione per conoscere le storie, le difficoltà, le innovazioni e le sfide di un servizio indispensabile per un’area come la nostra, ricca di sentieri, valli e zone impervie.

Durante la diretta sarà possibile ascoltare il racconto “in presa diretta“ di uno degli “operativi” di Varese che oltre a svolgere funzioni di coordinamento opera sul campo in diversi scenari d’intervento.

La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.

