Consulenze gratuite per la salute orale nelle Case di Comunità dell’Asst Valle Olona

Un nuovo progetto di prevenzione dedicato alla salute orale prende il via nelle Case di Comunità del territorio dell’ASST Valle Olona.

L’iniziativa, gratuita e ad accesso libero, offre la possibilità di incontrare un’igienista dentale per ricevere consigli utili e personalizzati, senza necessità di prenotazione né prescrizione medica.

Educazione, prevenzione e buone abitudini

Il servizio si concentra sulla promozione dell’igiene orale attraverso consulenze individuali che aiutano a capire, ad esempio, quale spazzolino o dentifricio usare, come prevenire la carie e le malattie della bocca e come rendere il momento dello spazzolamento sereno ed efficace, soprattutto per i più piccoli.

L’obiettivo è quello di fornire informazioni semplici e concrete per migliorare la salute quotidiana, partendo dai gesti più comuni. Il servizio, però, non include visite odontoiatriche né prestazioni cliniche, ma si configura come un momento educativo e informativo.

Un supporto per tutte le fasce d’età

Il progetto si rivolge a bambini e adolescenti, insieme ai loro genitori o tutori. È particolarmente utile anche per i neogenitori che, magari con bimbi ancora senza denti, hanno dubbi su come iniziare a prendersi cura della salute orale dei più piccoli, a partire dalla scelta del ciuccio.

Anche i caregiver di persone con disabilità possono ricevere indicazioni utili su come gestire correttamente l’igiene orale a domicilio. Infine, tutta la popolazione adulta interessata ad avere una consulenza personalizzata può accedere liberamente al servizio.

Calendario degli appuntamenti di gennaio

Le consulenze si svolgono nella fascia oraria dalle 9.00 alle 13.00.

A Busto Arsizio l’igienista sarà presente nella Casa di Comunità di viale Stelvio il 15 e il 29 gennaio.

A Lonate Pozzolo gli appuntamenti sono fissati per l’8 e il 20 gennaio, mentre a Saronno le date disponibili sono il 13 e il 27 gennaio.

A Cassano Magnago la giornata dedicata sarà il 23 gennaio, mentre all’Ospedale di Comunità di Somma Lombardo l’appuntamento è per il 22 gennaio.

Il progetto, promosso da Regione Lombardia e ASST Valle Olona, rientra nelle attività di promozione della salute e prevenzione sul territorio, con un’attenzione particolare alla semplicità di accesso e alla diffusione di buone pratiche per il benessere quotidiano.