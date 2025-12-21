Varese News

Controlli dei carabinieri a Somma Lombardo: ispezioni nei negozi, sanzioni per oltre 140mila euro

I controlli nei luoghi dello shopping natalizio hanno fatto emergere diverse irregolarità su lavoro e norme igienico-sanitarie, con recupero anche di contributi non versati

Giornata di controlli quella di ieri, sabato 20 dicembre, a Somma Lombardo. I Carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno eseguito un servizio straordinario concentrato tra i grandi centri commerciali e il centro cittadino, nel cuore della corsa agli acquisti natalizi.

L’operazione ha coinvolto i militari della Stazione di Somma Lombardo e del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto delle componenti specialistiche del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Varese e del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Milano.

Negozi sotto la lente: lavoro nero e norme igienico-sanitarie

Numerose attività commerciali sono state sottoposte a verifiche, con particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie e al rispetto delle normative sul lavoro.

Due persone sono state denunciate per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra i dipendenti controllati, 2 lavoratori sono risultati impiegati “in nero” e altri 7 in condizioni irregolari.
Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 25.000 euro, comprensive anche delle violazioni alle norme HACCP.
Sono inoltre state irrogate ammende per 115.000 euro e recuperati oltre 6.000 euro di oneri previdenziali non versati.

Controlli anche su strada e in stazione

Parallelamente, sono stati effettuati servizi di controllo alla circolazione stradale, con presidi lungo la Statale 33 del Sempione e presso la stazione ferroviaria.

In tutto sono state controllate 76 persone e 41 veicoli. Durante i controlli, un cittadino straniero è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Busto Arsizio per ubriachezza molesta e per violazioni delle misure di prevenzione a cui era sottoposto.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità in vista delle festività.

Pubblicato il 21 Dicembre 2025
