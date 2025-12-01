Curare gli ultimi e lavorare come guardia oasi. Il pomeriggio di Radio Materia è con Fiorella e Barbara
Alle 16,30 parleremo con Fiorella Gazzetta del progetto Sanità di Frontiera mentre Barbara Ravasio ci parlerà del suo insolito lavoro che ogni giorno le permette di stare a contatto con la natura
Ricomincia la settimana e Radio Materia e pronta a tenervi compagnia al pomeriggio con i due appuntamenti ormai consolidati delle 16,30 e delle 18. A Soci All Time parleremo dell’associazione Sanità di Frontiera con la dottoressa Fiorella Gazzetta che si occupa di portare le cure mediche tra le strade della nostra città, là dove il servizio sanitario non arriva. Alle 18, invece ospiteremo la Guardia Oasi della Palude Brabbia Barbara Ravasio.
Ore 16,30 Soci All Time
Fiorella Gazzetta da molto tempo è sinonimo di cure per gli ultimi, per chi vive in strada e ci racconterà il suo impegno per assicurare cure a chi è ai margini. “Sanità di Frontiera” a Varese è un ambulatorio di volontariato gestito dall’associazione I colori del mondo che offre assistenza sanitaria gratuita a migranti e persone senza fissa dimora, oltre a supporto per l’orientamento ai servizi pubblici. Il progetto, attivo dal 2009, fornisce assistenza di base, consulenza psicologica e aiuta nell’ottenimento del codice STP per accedere al servizio sanitario nazionale.
Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto
Che lavoro fai? La guardiaoasi. Barbara Ravasio ci racconterà il suo particolare ruolo di responsabile della Riserva naturalistica della Palude Brabbia. Dopo aver ospitato Giordano Colombo (ascolta qui la puntata sulla Lipu), referente Lipu per la provincia di Varese, torniamo a parlare di uccelli e di chi li protegge impegnandosi ogni giorno nell’area umida tra Inarzo e Cazzago Brabbia, vero e proprio santuario per moltissime specie aviarie.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.