Curare gli ultimi e lavorare come guardia oasi. Il pomeriggio di Radio Materia è con Fiorella e Barbara

Alle 16,30 parleremo con Fiorella Gazzetta del progetto Sanità di Frontiera mentre Barbara Ravasio ci parlerà del suo insolito lavoro che ogni giorno le permette di stare a contatto con la natura

Ricomincia la settimana e Radio Materia e pronta a tenervi compagnia al pomeriggio con i due appuntamenti ormai consolidati delle 16,30 e delle 18. A Soci All Time parleremo dell’associazione Sanità di Frontiera con la dottoressa Fiorella Gazzetta che si occupa di portare le cure mediche tra le strade della nostra città, là dove il servizio sanitario non arriva. Alle 18, invece ospiteremo la Guardia Oasi della Palude Brabbia Barbara Ravasio.

Fiorella Gazzetta da molto tempo è sinonimo di cure per gli ultimi, per chi vive in strada e ci racconterà il suo impegno per assicurare cure a chi è ai margini. “Sanità di Frontiera” a Varese è un ambulatorio di volontariato gestito dall’associazione I colori del mondo che offre assistenza sanitaria gratuita a migranti e persone senza fissa dimora, oltre a supporto per l’orientamento ai servizi pubblici. Il progetto, attivo dal 2009, fornisce assistenza di base, consulenza psicologica e aiuta nell’ottenimento del codice STP per accedere al servizio sanitario nazionale.

Che lavoro fai? La guardiaoasi. Barbara Ravasio ci racconterà il suo particolare ruolo di responsabile della Riserva naturalistica della Palude Brabbia. Dopo aver ospitato Giordano Colombo (ascolta qui la puntata sulla Lipu), referente Lipu per la provincia di Varese, torniamo a parlare di uccelli e di chi li protegge impegnandosi ogni giorno nell’area umida tra Inarzo e Cazzago Brabbia, vero e proprio santuario per moltissime specie aviarie.

