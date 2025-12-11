Dal progetto Move On alle sfide future: a Cairate il confronto sulla mobilità dolce in Valle Olona
Ricercatori, amministratori locali e rappresentanti di associazioni a confronto per tracciare il futuro della mobilità sostenibile nella valle e nel territorio del Varesotto
Si è svolto questa mattina a Cairate il convegno “Mobilità leggera in Valle Olona”, organizzato dalla Provincia di Varese per fare il punto della situazione e delle prospettive di sviluppo oltre il completamento della pista ciclopedonale da Castellanza a Cantello, che verrà inaugurata sabato 13 dicembre a Castiglione Olona. L’incontro, promosso nell’ambito del progetto Move On, ha riunito nel bell’auditorium ricavato da un’antica chiesa amministratori, tecnici, ricercatori ed esperti per fare il punto sulle azioni realizzate e le prospettive future della mobilità sostenibile in Valle Olona e più in generale nell’intero Varesotto
Move On, un modello per la mobilità dolce
Dopo il saluto iniziale della sindaca di Cairate Anna Pugliese, il presidente della Provincia Marco Magrini ha illustrato il lavoro svolto nell’ambito del progetto Move On, che negli ultimi anni ha messo in campo un approccio integrato alla mobilità leggera: non solo nuove infrastrutture come piste ciclopedonali, ma anche processi di ascolto e collaborazione tra enti locali, università, associazioni e cittadini.
Sono stati illustrati i risultati concreti ottenuti, come il completamento di nuovi tratti di ciclabile lungo la Valle Olona, e le modalità con cui questi interventi si sono integrati con le politiche territoriali, culturali e ambientali della zona.
Il presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto Federico Visconti ha portato i saluti della Fondazione Cariplo sottolineando il convinto sostegno dei due enti a progetti come questi che sono emblematici per il valore che portano al territorio, rispondendo a bisogni reali e incidendo sulle possibilità di sviluppo, non solo economico, della nostra provincia.
Sono intervenuti in questa sessione rappresentanti di realtà come la Città Metropolitana di Milano, la Camera di Commercio di Varese e il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate che hanno portato l’esperienza e i risultati raggiunti in tema di mobilità dolce.
È emersa con forza la necessità di continuare a lavorare in modo integrato per far crescere una vera cultura della mobilità dolce, in grado di migliorare la qualità della vita, la sicurezza e l’attrattività dei territori attraversati dalla rete ciclopedonale.
Uno sguardo al futuro della Valle Olona
La parte finale del convegno ha visto un confronto tra amministratori, tecnici e rappresentanti di associazioni, attorno al tema dello sviluppo futuro della mobilità in Valle Olona. Dalla valorizzazione dei percorsi esistenti alla creazione di nuovi collegamenti, fino all’integrazione con i servizi di trasporto pubblico e con le politiche turistiche, sono emerse molte proposte operative.
Importanti anche i contributi dal mondo della ricerca, delle imprese e del terzo settore, che hanno sottolineato come la mobilità leggera possa diventare un volano per l’innovazione sociale, la rigenerazione urbana e la promozione del patrimonio storico e naturalistico.
Sabato a Castiglione l’inaugurazione del nuovo tratto della ciclopedonale della Valle Olona
