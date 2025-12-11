Varese News

Sabato a Castiglione l’inaugurazione del nuovo tratto della ciclopedonale della Valle Olona

L'inaugurazione è in programma sabato 13 dicembre alle 11,30 in località ex pesa carri Mazzucchelli

Taglio del nastro sabato 13 dicembre per il nuovo tratto  della pista ciclopedonale della Valle Olona, che sancisce il collegamento fra il tratto Cantello – Malnate e la dorsale storica che da Castiglione Olona arriva fino a Castellanza. L’appuntamento è per le 11,30 a Castiglione Olona, in località ex pesa carri Mazzucchelli, punto scelto per celebrare il completamento di un’opera attesa e strategica per la mobilità dolce del territorio.

Un collegamento continuo da Castellanza a Cantello

Con il nuovo tratto sarà possibile percorrere senza interruzioni l’intero tracciato da Cantello, al confine con la Svizzera, fino a Castellanza, alle portre della provincia di Milano. Un’infrastruttura che migliora in modo significativo la connessione tra i vari tratti già esistenti, potenziando l’offerta per chi si sposta a piedi o in bicicletta lungo la Valle Olona e contribuendo alla valorizzazione del paesaggio fluviale.

L’opera è stata realizzata nell’ambito del progetto Move On – Mobilità leggera in Valle Olona, un’iniziativa che non si è limitata alla sola costruzione fisica della pista. Il progetto ha promosso anche un percorso di confronto tra enti, istituzioni e realtà locali, con l’obiettivo di consolidare quanto già fatto e individuare le prossime azioni per ampliare la rete e diffondere una cultura della mobilità sostenibile.

Temi di cui si è parlato nella mattinata di giovedì 11 dicembre durante il convegno organizzato a Cairate dalla Provincia di Varese.

Una rete di partner per un intervento condiviso

Il progetto MOVE ON è frutto di una collaborazione tra numerosi soggetti pubblici e privati: i Comuni di Castiglione Olona, Busto Arsizio, Castellanza, Lozza e Malnate, la Provincia di Varese, l’Università dell’Insubria, ESTA – Economia e Sostenibilità, FAI Lombardia, Politecnico di Milano, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

Una sinergia ampia e trasversale che ha permesso di intervenire in maniera efficace sull’intero territorio della Valle Olona, con una visione condivisa e orientata al lungo periodo.

Dal progetto Move On alle sfide future: a Cairate il confronto sulla mobilità dolce in Valle Olona

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
