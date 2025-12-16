Douglas Carolo e Michele Caglioni condannati all’ergastolo per l’omicidio di Cairate
La corte d’assise al tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto pienamente convincente l’accusa di omicidio premeditato sostenuta dal pm Giulia Grillo
Condanna a vita, all’ergastolo, per Douglas Carolo e Michele Caglioni, i due ventenni di Samarate e Gallarate accusati dell’omicidio di Andrea Bossi, ucciso nella sua abitazione a Cairate nel gennaio del 2024.
La corte d’assise al tribunale di Busto Arsizio, presieduta da Rossella Ferrazzi, ha ritenuto pienamente convincente l’accusa sostenuta dal pm Giulia Grillo, che aveva chiesto appunto la condanna vita per i due imputati, sulla base dell’accusa di omicidio premeditato.
I due giudici togati e i sei giudici popolari sono rimasti per sei ore e mezza in camera di consiglio.
Carolo e Caglioni avevano rovesciato l’uno sull’altro la responsabilità dell’omicidio, che nella loro versione non era premeditato, ma era scaturito nel corso di una serata in cui i due avevano teso un agguato a Bossi per derubarlo.
La tesi della rapina finita male non è stata però ritenuta credibile dal collegio giudicante, che ha invece ritenuto provato – in questo processo di primo grado – l’omicidio premeditato.
La corte ha inoltre rinviato alla sede civile, il risarcimento economico del danno, disponendo una provvisionale di 220mila per il padre di Andrea Bossi , 220mila per la madre e 120mila per la sorella.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.