Douglas Carolo e Michele Caglioni condannati all’ergastolo per l’omicidio di Cairate

Condanna a vita, all’ergastolo, per Douglas Carolo e Michele Caglioni, i due ventenni di Samarate e Gallarate accusati dell’omicidio di Andrea Bossi, ucciso nella sua abitazione a Cairate nel gennaio del 2024.

La corte d’assise al tribunale di Busto Arsizio, presieduta da Rossella Ferrazzi, ha ritenuto pienamente convincente l’accusa sostenuta dal pm Giulia Grillo, che aveva chiesto appunto la condanna vita per i due imputati, sulla base dell’accusa di omicidio premeditato.

I due giudici togati e i sei giudici popolari sono rimasti per sei ore e mezza in camera di consiglio.

Carolo e Caglioni avevano rovesciato l’uno sull’altro la responsabilità dell’omicidio, che nella loro versione non era premeditato, ma era scaturito nel corso di una serata in cui i due avevano teso un agguato a Bossi per derubarlo.

La tesi della rapina finita male non è stata però ritenuta credibile dal collegio giudicante, che ha invece ritenuto provato – in questo processo di primo grado – l’omicidio premeditato.

La corte ha inoltre rinviato alla sede civile, il risarcimento economico del danno, disponendo una provvisionale di 220mila per il padre di Andrea Bossi , 220mila per la madre e 120mila per la sorella.