Furto sventato alla sede della Ternatese, ferito il vicepresidente
I malviventi sono entrati nella struttura la notte tra Natale e Santo Stefano. Il volontario è riuscito a metterli in fuga, ma uno dei ladri lo ha ferito con un taglierino
Pessimo regalo di Natale per la Ternatese Calcio. Nella notte tra il 25 dicembre e Santo Stefano, due malviventi hanno tentato di derubare la sede della società sportiva di Ternate. Il vicepresidente dell’associazione Donato Lacerenza si è però accorto che qualcosa non andava, è intervenuto ed è riuscito a mettere in fuga i ladri. Nello scontro, il volontario è stato ferito con un taglierino.
Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero introdotti nei locali accanto al campo sportivo poco dopo le 22:00. Verso l’1:30 Lacerenza ha notato che le videocamere non stavano funzionando correttamente: il video mostrava solamente il muro e non era possibile vedere cosa stesse succedendo, ma dall’audio si riuscivano a sentire dei forti colpi. Insospettito, il volontario ha quindi deciso di andare a controllare.
Superato il cancello d’ingresso, Lacerenza ha notato una videocamera divelta e subito dopo un uomo che – appena si è accorto di essere stato scoperto – ha gridato alcune parole in una lingua straniera per avvertire il complice. Il volontario della Ternatese ha quindi cominciato a correre verso la segreteria, ma proprio da qui è uscito il secondo malvivente ed è scoppiata la colluttazione.
Durante lo scontro, il ladro ha estratto un coltellino e ha ferito Lacerenza al polso e alla fronte. Entrambi sono poi caduti a terra, ma il malvivente è riuscito a divincolarsi e a fuggire. A questo punto, il vicepresidente ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Sesto Calende e un’ambulanza.
Lacerenza non ha riportato ferite particolarmente gravi, è stato medicato dai soccorritori e la mattina successiva ha sporto denuncia. «Meno male – ha sottolineato il vicepresidente – mi sono accorto io. Avendo lavorato per 12 anni nei nuclei operativi dei carabinieri so come rispondere a situazioni come questa. Non voglio pensare cosa sarebbe potuto accadere se fosse intervenuto qualcun altro dei nostri volontari».
Al momento, si stanno ancora valutando i danni provocati dall’incursione. «I ladri – ha spiegato Lacerenza – hanno spaccato il vetro della cucina, hanno divelto le telecamere, hanno spaccato la porta della segreteria e sono riusciti ad aprire la porta di ferro del magazzino».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.