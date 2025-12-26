Furto sventato alla sede della Ternatese, ferito il vicepresidente

Pessimo regalo di Natale per la Ternatese Calcio. Nella notte tra il 25 dicembre e Santo Stefano, due malviventi hanno tentato di derubare la sede della società sportiva di Ternate. Il vicepresidente dell’associazione Donato Lacerenza si è però accorto che qualcosa non andava, è intervenuto ed è riuscito a mettere in fuga i ladri. Nello scontro, il volontario è stato ferito con un taglierino.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero introdotti nei locali accanto al campo sportivo poco dopo le 22:00. Verso l’1:30 Lacerenza ha notato che le videocamere non stavano funzionando correttamente: il video mostrava solamente il muro e non era possibile vedere cosa stesse succedendo, ma dall’audio si riuscivano a sentire dei forti colpi. Insospettito, il volontario ha quindi deciso di andare a controllare.

Superato il cancello d’ingresso, Lacerenza ha notato una videocamera divelta e subito dopo un uomo che – appena si è accorto di essere stato scoperto – ha gridato alcune parole in una lingua straniera per avvertire il complice. Il volontario della Ternatese ha quindi cominciato a correre verso la segreteria, ma proprio da qui è uscito il secondo malvivente ed è scoppiata la colluttazione.

Durante lo scontro, il ladro ha estratto un coltellino e ha ferito Lacerenza al polso e alla fronte. Entrambi sono poi caduti a terra, ma il malvivente è riuscito a divincolarsi e a fuggire. A questo punto, il vicepresidente ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Sesto Calende e un’ambulanza.

Lacerenza non ha riportato ferite particolarmente gravi, è stato medicato dai soccorritori e la mattina successiva ha sporto denuncia. «Meno male – ha sottolineato il vicepresidente – mi sono accorto io. Avendo lavorato per 12 anni nei nuclei operativi dei carabinieri so come rispondere a situazioni come questa. Non voglio pensare cosa sarebbe potuto accadere se fosse intervenuto qualcun altro dei nostri volontari».

Al momento, si stanno ancora valutando i danni provocati dall’incursione. «I ladri – ha spiegato Lacerenza – hanno spaccato il vetro della cucina, hanno divelto le telecamere, hanno spaccato la porta della segreteria e sono riusciti ad aprire la porta di ferro del magazzino».