Gavirate celebra San Giovanni Evangelista

La comunità di Gavirate si prepara a celebrare la Festa di San Giovanni Evangelista sabato 27 dicembre, con un ricco programma di appuntamenti religiosi e comunitari che si svolgeranno tra la chiesa parrocchiale, il cortile della casa parrocchiale e l’oratorio di Voltorre.

La giornata si aprirà alle ore 10.00 con la Santa Messa solenne, presieduta da don Marco Casale. A seguire, alle ore 11.00, è previsto un incontro biblico dal titolo “Giovanni, il discepolo che Gesù amava”, tenuto da don Marco Cairoli nella chiesa parrocchiale di Gavirate.

Alle ore 11.30 si svolgerà la premiazione del “Giovannino d’oro”, sempre in chiesa, un momento significativo dedicato al riconoscimento di persone o realtà che si sono distinte nella vita della comunità. La mattinata proseguirà alle ore 12 con un aperitivo nel cortile della casa parrocchiale, occasione di incontro e condivisione per tutti i partecipanti. Alle ore 13è infine previsto il pranzo riservato a preti, seminaristi e religiosi/e, che si terrà presso l’oratorio di Voltorre.

Durante la festa sarà inoltre possibile acquistare il vino di San Giovanni, una produzione limitata, al prezzo di 10 euro. Un’intera giornata pensata per unire spiritualità, approfondimento biblico e momenti di fraternità, nel segno di San Giovanni Evangelista, figura centrale della tradizione cristiana e punto di riferimento per la comunità di Gavirate.