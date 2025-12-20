Varese News

I ragazzi animano Il mistero della Natività: sguardi d’arte a Buguggiate

Visitabile nei giorni di sabato 20 e domenica 21 dicembre nella chiesetta romanica di San Giovanni a Buguggiate la mostra a tema Natività con le opere realizzate dagli studenti

Generico 15 Dec 2025

Grande entusiasmo e partecipazione per la mostra Il mistero della Natività: sguardi d’arte, visitabile nei giorni di sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025 nella chiesetta romanica di San Giovanni a Buguggiate.
Protagonisti dell’iniziativa sono gli alunni della scuola secondaria dell’istituto comprensivo del paese, autori delle opere esposte.

Già nelle prime ore di sabato l’esposizione ha accolto numerosi visitatori, molti dei quali hanno espresso vivi complimenti per la qualità dei lavori e per l’impegno dimostrato dagli studenti. Un risultato importante, che ripaga la passione e la dedizione delle professoresse di arte e immagine Lo Piccolo e Cancelli, che hanno guidato i ragazzi in un percorso creativo e artistico legato al tema della Natività.

La mostra è stata visitata anche il 19 dicembre dai bambini delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Buguggiate, che hanno potuto ammirare le opere dei ragazzi più grandi, vivendo un momento di incontro e condivisione tra ordini di scuola diversi in un approccio di continuità scolastica.

I lavori esposti sono stati realizzati utilizzando materiali diversi, come das, creta, cartone, tele e altri materiali di uso creativo.
Nelle classi prime sono stati creati piccoli presepi intrecciando la carta; nelle classi seconde gli studenti hanno lavorato soprattutto con das, creta e materiali vari che si prestano ad essee modellati.
Infine nelle classi terze, invece, sono state realizzate tele dipinte, vetrate con carta velina e anche un grande presepe di cartone, che hanno attirato molta attenzione.

La mostra ha rappresentato non solo un momento artistico, ma anche un’occasione educativa e comunitaria, capace di coinvolgere studenti, famiglie e visitatori
«La scuola crede nell’importanza di una buona partecipazione da parte di tutte le famiglie, affinché iniziative come questa possano continuare a valorizzare il lavoro delle scuole e la creatività dei giovani sempre meno stimolata se non addirittura persa dietro un eccessivo uso della tecnologia», commenta la docente Lo Piccolo.

Pubblicato il 20 Dicembre 2025
