I volontari della “cena degli avanzi” di Busto in piazza per la raccolta

Nel primo momento di donazioni sono arrivate alcune derrate. Ma i volontari chiedono ancora un aiuto nelle prossime due date, "per fare passare a tutti un Natale davvero felice"

Prima giornata di raccolta per la “Cena degli avanzi” di Busto Arsizio, l’iniziativa nata da un gruppo di amici e divenuta ormai tradizione solidale della città, grazie al coinvolgimento di tanti volontari.

I momenti di raccolta sono tutti previsti alla chiesa parrocchiale di Sacconago e il primo si è svolto nel pomeriggio di sabato 13 dicembre.

«È stato un ritiro dai due volti, che però ci lascia speranzosi sul futuro. Sabato abbiamo visto negli occhi e nei cuori dei nostri cuori grandi (i nostri volontari) la felicità e la voglia di voler fare del bene: i nostri volontari accoglievano chiunque si fermava, anche solo per chiedere informazioni, sempre con il sorriso sulle labbra e con la voglia di aiutare. E con un gruppo così, non si può fallire» spiegano quelli di “Diamoci una mano”, il nome ufficiale dell’iniziativa.

Purtroppo speravamo che arrivasse più cibo: sabato ci sono state poche consegne e chiaramente il cibo ritirato non è stato molto, ma non disperiamo».
La cena si farà comunque, in ogni caso, «ma chiediamo ancora una volta a tutte le persone di buon cuore della nostra zona di aiutarci, anche con poco, a fare passare a tutti un Natale davvero felice».

Sabato 20, dalle 15:00 alle 17:00, è in programma il secondo momento di raccolta, sempre alla chiesa di Sacconago, via San Cirillo 6 a Busto Arsizio: «Non potrete non notarci, siamo i ragazzi dai grandi sorrisi che vogliamo rendere contagiosi il giorno di Natale».

Infine il 23 dicembre, dalle 18:00 alle 20:00, ci sarà la raccolta di cibo a lunga conservazione e di cibo già cucinato, che sarà ritirato solo in questa data per garantirne una corretta conservazione.

Torna la “cena degli avanzi” a Busto Arsizio. E lancia un appello anche alle aziende

15 Dicembre 2025
