I volontari della “cena degli avanzi” di Busto in piazza per la raccolta

Prima giornata di raccolta per la “Cena degli avanzi” di Busto Arsizio, l’iniziativa nata da un gruppo di amici e divenuta ormai tradizione solidale della città, grazie al coinvolgimento di tanti volontari.

I momenti di raccolta sono tutti previsti alla chiesa parrocchiale di Sacconago e il primo si è svolto nel pomeriggio di sabato 13 dicembre.

«È stato un ritiro dai due volti, che però ci lascia speranzosi sul futuro. Sabato abbiamo visto negli occhi e nei cuori dei nostri cuori grandi (i nostri volontari) la felicità e la voglia di voler fare del bene: i nostri volontari accoglievano chiunque si fermava, anche solo per chiedere informazioni, sempre con il sorriso sulle labbra e con la voglia di aiutare. E con un gruppo così, non si può fallire» spiegano quelli di “Diamoci una mano”, il nome ufficiale dell’iniziativa.

Purtroppo speravamo che arrivasse più cibo: sabato ci sono state poche consegne e chiaramente il cibo ritirato non è stato molto, ma non disperiamo».

La cena si farà comunque, in ogni caso, «ma chiediamo ancora una volta a tutte le persone di buon cuore della nostra zona di aiutarci, anche con poco, a fare passare a tutti un Natale davvero felice».

Sabato 20, dalle 15:00 alle 17:00, è in programma il secondo momento di raccolta, sempre alla chiesa di Sacconago, via San Cirillo 6 a Busto Arsizio: «Non potrete non notarci, siamo i ragazzi dai grandi sorrisi che vogliamo rendere contagiosi il giorno di Natale».

Infine il 23 dicembre, dalle 18:00 alle 20:00, ci sarà la raccolta di cibo a lunga conservazione e di cibo già cucinato, che sarà ritirato solo in questa data per garantirne una corretta conservazione.