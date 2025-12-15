I volontari della “cena degli avanzi” di Busto in piazza per la raccolta
Nel primo momento di donazioni sono arrivate alcune derrate. Ma i volontari chiedono ancora un aiuto nelle prossime due date, "per fare passare a tutti un Natale davvero felice"
Prima giornata di raccolta per la “Cena degli avanzi” di Busto Arsizio, l’iniziativa nata da un gruppo di amici e divenuta ormai tradizione solidale della città, grazie al coinvolgimento di tanti volontari.
I momenti di raccolta sono tutti previsti alla chiesa parrocchiale di Sacconago e il primo si è svolto nel pomeriggio di sabato 13 dicembre.
«È stato un ritiro dai due volti, che però ci lascia speranzosi sul futuro. Sabato abbiamo visto negli occhi e nei cuori dei nostri cuori grandi (i nostri volontari) la felicità e la voglia di voler fare del bene: i nostri volontari accoglievano chiunque si fermava, anche solo per chiedere informazioni, sempre con il sorriso sulle labbra e con la voglia di aiutare. E con un gruppo così, non si può fallire» spiegano quelli di “Diamoci una mano”, il nome ufficiale dell’iniziativa.
Purtroppo speravamo che arrivasse più cibo: sabato ci sono state poche consegne e chiaramente il cibo ritirato non è stato molto, ma non disperiamo».
La cena si farà comunque, in ogni caso, «ma chiediamo ancora una volta a tutte le persone di buon cuore della nostra zona di aiutarci, anche con poco, a fare passare a tutti un Natale davvero felice».
Sabato 20, dalle 15:00 alle 17:00, è in programma il secondo momento di raccolta, sempre alla chiesa di Sacconago, via San Cirillo 6 a Busto Arsizio: «Non potrete non notarci, siamo i ragazzi dai grandi sorrisi che vogliamo rendere contagiosi il giorno di Natale».
Infine il 23 dicembre, dalle 18:00 alle 20:00, ci sarà la raccolta di cibo a lunga conservazione e di cibo già cucinato, che sarà ritirato solo in questa data per garantirne una corretta conservazione.
Torna la “cena degli avanzi” a Busto Arsizio. E lancia un appello anche alle aziende
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.