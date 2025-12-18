Varese News

Il Coro Penna Nera di Gallarate in concerto: “Gli Alpini cantano il Natale”

Sabato 20 dicembre, nella cornice della Chiesa di San Francesco, un appuntamento tra musica, tradizione alpina e solidarietà a favore della "Casa di Maria"

Un traguardo che profuma di storia e di devozione quello del Coro Penna Nera diretto dal M° Fabio Zambon , che sabato 20 dicembre 2025 tornerà a emozionare la città con il suo tradizionale Concerto di Natale. Giunta alla sua 66ª edizione, la serata si terrà alle ore 21:00 nella suggestiva chiesa di San Francesco situata nella p.zza Risorgimento di Gallarate

Le voci del coro proporranno un viaggio musicale che intreccia i due pilastri della loro identità: le canti della tradizione alpina e popolare, capaci di evocare atmosfere d’altri tempi e i grandi classici di Natale, immancabili per entrare nel vivo del clima festivo.

Oltre all’alto valore artistico, l’evento mantiene salda la sua vocazione solidale. Durante la serata sarà infatti promossa una raccolta fondi destinata alla “Casa di Maria” a Madonna in Campagna. Un gesto concreto per sostenere una realtà preziosa del territorio, trasformando le note in un aiuto tangibile per chi è in difficoltà.

Al termine dell’esibizione, il calore della serata si sposterà sul sagrato. Come da tradizione, il Gruppo Alpini di Gallarate offrirà a tutti i presenti un momento di convivialità con panettone e vin brûlé, per scambiarsi gli auguri di Natale in un clima di vera fraternità.

Il coro, per poter continuare a portare avanti con il canto le memorie e le tradizioni che le canzoni trasmettono, è alla ricerca di nuove voci da inserire nel proprio organico, l’invito è aperto a tutti vi aspettiamo è un’occasione per riscoprire il senso di comunità e lasciarsi trasportare dalla magia del canto corale, il coro prova il martedì dalle 21 alle 23 a Gallarate via Tenca 19.

Pubblicato il 18 Dicembre 2025
