Il Grande Ospedale della Malpensa si presenta: il progetto sarà illustrato a MalpensaFiere

Appuntamento il 12 dicembre 2025 alle 10 nella Sala Caproni di MalpensaFiere a Busto Arsizio per la cerimonia ufficiale di presentazione del progetto del Grande Ospedale della Malpensa, la nuova struttura sanitaria destinata a diventare uno dei riferimenti principali della rete ospedaliera lombarda.

L’evento segna un momento importante per il territorio e per il sistema sanitario della regione. Sarà l’occasione per illustrare alla cittadinanza, agli amministratori locali e agli operatori del settore i dettagli del progetto vincitore, affidato allo studio internazionale Zaha Hadid Architects, e le prospettive di sviluppo del nuovo polo ospedaliero.

I protagonisti dell’incontro

Dopo l’accredito dei partecipanti alle ore 10, i saluti istituzionali saranno affidati a Daniela Bianchi, direttrice generale di ASST Valle Olona, Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio, Andrea Cassani, sindaco di Gallarate, Marco Ambrosini, presidente di ARIA Spa, e Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia.

A seguire, la sessione “Il Grande Ospedale… diventa realtà” darà spazio agli interventi tecnici e progettuali di Giorgio Lampugnani, direttore della Direzione Lavori di ARIA Spa, Stefano Capolongo, professore ordinario al Politecnico di Milano, Mario Melazzini, direttore generale Welfare di Regione Lombardia, Maurizio Bracchi, dirigente del settore edilizia sanitaria e sociosanitaria della DG Welfare di Regione Lombardia, Cristina Masella, vicerettrice del Politecnico di Milano, Andrea Tomarchio, Executive Vice President di Rina Consulting e Paolo Zilli, architetto dello studio Zaha Hadid Architects.

Il nuovo ospedale – come anticipato nelle scorse settimane – sarà realizzato nell’area di Beata Giuliana, a metà strada tra Busto Arsizio e Gallarate, e accorperà le attuali strutture sanitarie delle due città. Il progetto è pensato per rispondere alle esigenze della medicina contemporanea, integrando tecnologia, sostenibilità e umanizzazione delle cure, in un’ottica di rete e prossimità territoriale.