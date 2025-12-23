Il Natale che non si vede

Una riflessione sulla disabilità, sul senso autentico del Natale e sulla capacità di guardare oltre le apparenze: è questo il cuore della nuova puntata di Occhi di Riso, il podcast prodotto da Radio Materia. A condurre l’ascoltatore in questo viaggio è Alessandra Baruffato, autrice e madre, che condivide la propria esperienza personale legata alla figlia Luna.

Un Natale oltre l’apparenza

Nel suo racconto, Baruffato mette in discussione i canoni di perfezione che spesso dominano le feste natalizie: l’estetica impeccabile, le tavole ordinate, i sorrisi obbligati. Tutto questo, secondo l’autrice, si scontra con la realtà quotidiana di chi vive una condizione di fragilità, come quella portata dalla disabilità.

«Il Natale frenetico, fatto di luci e aspettative sociali, non appartiene a chi ogni giorno affronta un mondo costruito per altri ritmi» – racconta Baruffato – «La disabilità insegna a rallentare, ad ascoltare e a vivere ogni momento per quello che è, senza cercare di somigliare a un ideale irraggiungibile».

La lezione di Luna

Il podcast si sviluppa come un racconto intimo, in cui la figura di Luna diventa simbolo di una diversa prospettiva. La bambina, con i suoi tempi e le sue esigenze, trasforma il significato delle festività: non più corsa al regalo perfetto o all’evento da condividere, ma ricerca di presenza, ascolto e verità.

«La fragilità non è un ostacolo, è una guida» – continua l’autrice – «Ci mostra che la felicità non si trova nell’apparenza, ma nel coraggio di vivere il proprio Natale, quello che rispecchia la nostra verità interiore».

Un messaggio per tutti

Con questa puntata, Occhi di Riso non si rivolge solo a chi vive la disabilità, ma a chiunque si senta fuori posto in un periodo dell’anno che spesso impone modelli standardizzati di felicità. Il messaggio è chiaro: non siete inadeguati, siete reali. E in questa realtà, fatta di fragilità e ascolto, può nascere un modo nuovo e più autentico di vivere le feste.