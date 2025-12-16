Il Natale che vorrei… alla primaria Galilei di Varese

C’è un Natale fatto di luci semplici, voci allegre e mani piccole che stringono lanterne. Una magia, come quella che ha preso vita nella serata di venerdì 12 dicembre alla scuola primaria Galilei di Avigno – IC Varese 3. Alle 17.30, quando la campanella ha suonato, non si è aperta la porta delle aule ma quella della festa.

Cappellini natalizi calati sugli occhi, sorrisi emozionati e tanta attesa nell’aria: 108 bambini, insieme a insegnanti e genitori, hanno dato inizio a un Natale itinerante, portando canti e auguri nelle strade del rione di Avigno.

Galleria fotografica Natale itinerante ad Avigno con i bambini della primaria Galilei 4 di 7

Quattro le tappe di questo piccolo viaggio tra luce e musica.

La prima, davanti al presepe della scuola, dove il silenzio si è fatto ascolto.

Poi Largo Ambrosoli, con le finestre che si sono illuminate e i condomini affacciati, attratti dai canti gioiosi.

Al parchetto, luogo di giochi e risate quotidiane, le voci dei più piccoli hanno riempito l’aria di emozione.

Infine, sul sagrato della chiesa, tutte le classi unite in un unico coro hanno regalando al quartiere un momento intenso e carico di significato. Un Natale fatto di festa insieme, di comunità, di condivisione.

E quando sembrava che le emozioni avessero già raggiunto il loro culmine, ecco la sorpresa finale: Babbo Natale, con la sua fedele renna, ha fatto il suo ingresso tra lo stupore e la gioia dei bambini.

La festa è poi continuata nei locali della scuola, dove l’ instancabile Associazione Genitori ha accolto tutti con il profumo della cioccolata calda e del vin brûlé, insieme a dolci e stuzzichini salati preparati con cura.

A chiudere la serata, il mercatino di Natale, organizzato e gestito dai bambini con l’aiuto dei genitori: un ultimo gesto di partecipazione e collaborazione.

“Un momento che ha ricordato a tutti cos’è davvero il Natale – scrivono le insegnanti nei ringraziamenti a tutti i partecipanti – stare insieme, condividere, sentirsi parte di una comunità, proprio come alla Galilei!”