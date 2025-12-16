Il Natale che vorrei… alla primaria Galilei di Varese
Usciti da scuola i bambini con i cappelini a tema hanno intonato cori natalizi per le vie di Avigno per condividere il Natale con il quartiere. Poi la festa a scuola
C’è un Natale fatto di luci semplici, voci allegre e mani piccole che stringono lanterne. Una magia, come quella che ha preso vita nella serata di venerdì 12 dicembre alla scuola primaria Galilei di Avigno – IC Varese 3. Alle 17.30, quando la campanella ha suonato, non si è aperta la porta delle aule ma quella della festa.
Cappellini natalizi calati sugli occhi, sorrisi emozionati e tanta attesa nell’aria: 108 bambini, insieme a insegnanti e genitori, hanno dato inizio a un Natale itinerante, portando canti e auguri nelle strade del rione di Avigno.
Quattro le tappe di questo piccolo viaggio tra luce e musica.
La prima, davanti al presepe della scuola, dove il silenzio si è fatto ascolto.
Poi Largo Ambrosoli, con le finestre che si sono illuminate e i condomini affacciati, attratti dai canti gioiosi.
Al parchetto, luogo di giochi e risate quotidiane, le voci dei più piccoli hanno riempito l’aria di emozione.
Infine, sul sagrato della chiesa, tutte le classi unite in un unico coro hanno regalando al quartiere un momento intenso e carico di significato. Un Natale fatto di festa insieme, di comunità, di condivisione.
E quando sembrava che le emozioni avessero già raggiunto il loro culmine, ecco la sorpresa finale: Babbo Natale, con la sua fedele renna, ha fatto il suo ingresso tra lo stupore e la gioia dei bambini.
La festa è poi continuata nei locali della scuola, dove l’ instancabile Associazione Genitori ha accolto tutti con il profumo della cioccolata calda e del vin brûlé, insieme a dolci e stuzzichini salati preparati con cura.
A chiudere la serata, il mercatino di Natale, organizzato e gestito dai bambini con l’aiuto dei genitori: un ultimo gesto di partecipazione e collaborazione.
“Un momento che ha ricordato a tutti cos’è davvero il Natale – scrivono le insegnanti nei ringraziamenti a tutti i partecipanti – stare insieme, condividere, sentirsi parte di una comunità, proprio come alla Galilei!”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.