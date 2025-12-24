Il sogno del Dreaming Team si fa più grande

A Natale siamo tutti abituati a scartare pacchetti infiocchettati, ma c’è un dono speciale che non si trova sotto l’albero, bensì tra le linee di un campo da basket. È il dono dello sport, che per i piccoli atleti del Dreaming Team è diventato la realtà più bella da vivere e condividere. Quest’anno il miracolo di Natale porta con sé una novità bellissima: la squadra, che veste i colori della Casa del Giocattolo e di Varese, non è più solo femminile.

Nel campionato categoria Aquilotti della Uisp, bambini e bambine corrono e sognano finalmente insieme, dimostrando che il desiderio di fare squadra non conosce distinzioni e che, se i palloni sono sogni, loro hanno già segnato il canestro più importante. Qualche giorno fa si è svolta la Festa di Natale dell’associazione, un momento di pura gioia che ha visto come ospite d’onore Giancarlo Ferrero. L’ex storico capitano della Pallacanestro Varese, che ha appena tagliato il prestigioso traguardo delle 300 partite in Serie A (ora gioca a Brescia), si è trasformato in un Babbo Natale d’eccezione portando in regalo i nuovi palloni da basket per tutti i bambini. La sua presenza ha acceso l’entusiasmo dei

ragazzi, rendendo tangibile l’idea che, con l’impegno e la passione, ogni traguardo può essere raggiunto.

Il vero miracolo di Natale del Dreaming Team si compie però al fischio finale di ogni partita. In un gesto di profonda amicizia e Fair Play, i giocatori regalano agli avversari un peluche, uno dei “cuccioli solidali”. Questi piccoli doni non sono solo giocattoli, ma messaggi di speranza: le offerte raccolte attraverso di essi permettono infatti di abbattere le barriere economiche, garantendo a tutti i bambini il diritto di praticare sport, partecipare a gite e frequentare laboratori. È la dimostrazione che in campo si mettono in gioco valori molto più forti della semplice vittoria sportiva.

Come spiega il presidente Ivan Papaleo, garantire il diritto al gioco e allo sport è fondamentale quanto fornire i beni di prima necessità, perché fare squadra insegna ai ragazzi a guardare verso un obiettivo comune. Oggi, grazie a questo impegno, la magia si allarga oltre il basket, raggiungendo anche l’arrampicata e la danza classica, perché lo sport è un traguardo sociale che appartiene a tutti. È in corso anche un’iniziativa di raccolta fondi per acquistare un pulmino, che servirà per tutte le attività dell’associazione (QUI LE INFO).

Per far sì che questa favola continui a crescere, la Casa del Giocattolo Solidale è sempre alla ricerca di nuovi volontari che vogliano donare un po’ del proprio tempo per lo sport o il sostegno allo studio. Chiunque desideri far parte di questo grande sogno può trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale dell’associazione all’indirizzo www.lacasadelgiocattolosolidale.it.

