Il Varese vuole sfatare il tabù Saluzzo, “Il nostro obiettivo è vincere sempre”

È in buon momento il Varese, che nelle ultime quattro gare ha ottenuto tre vittorie e un pareggio. L’ultimo successo, con la zampata di Barzotti che ha steso la resistenze del Derthona, ha ancora di più alzato il morale della squadra di mister Andrea Ciceri, che domenica 14 dicembre (ore 14.30) sarà impegnata sul campo del Saluzzo. Obiettivo sarà riuscire a conquistare un risultato positivo e provare a sfatare il tabù legato allo stadio “Amedeo Damiano”, dove i biancorossi non sono mai riusciti a vincere.



I piemontesi, allenati da Giuseppa Cacciatore – fratello di Fabrizio, ex giocatore del Varese e ora mister del Chievo Verona – sono una formazione quadrata e capace di dare fastidio a tutte le avversarie. In classifica sono a quota 25 punti, uno in meno dei biancorossi, e in attacco contano sulla rapidità dei due esterni: il brasiliano Priveato Dos Santos – già 6 gol in stagione – e l’ivoriano Kone, che nella passata stagione ha segnato una doppietta al “Franco Ossola”.

In casa Varese invece le porte girevoli del venerdì hanno visto uscire Filippo Donarini ed entrare il difensore classe 2000 Umberto Agnelli, svincolatosi dal Ravenna (leggi qui). Anche per questo a presentare la prossima gara è stato il direttore sportivo Alessio Battaglino: «La prima cosa a cui dobbiamo pensare è chiaramente la trasferta difficilissima di Saluzzo, dove incontreremo una squadra forte che lo sta dimostrando sia a livello collettivo che individuale. Noi questa settimana abbiamo lavorato tanto e bene, e dobbiamo affrontare questa partita ancora meglio rispetto a quella di Derthona. È una trasferta complicatissima e per noi è importante continuare la striscia positiva. Il nostro obiettivo è vincere sempre, e faremo di tutto per farlo, come abbiamo fatto a Tortona».

«Per quanto riguarda il nuovo acquisto – prosegue il ds -, si tratta di un difensore che arriva da Ravenna, dove ha conquistato la promozione in Serie C l’anno scorso. Quest’anno si è svincolato e lo conosciamo bene, anche il mister. È un ragazzo che può ricoprire più ruoli, è duttile e ci darà sicuramente una mano. È anche un giocatore dell’età giusta, nato nel 2000, e ci aiuterà a continuare il nostro progetto di costruzione per questa stagione e anche per quelle future. Umberto ha esperienza in piazze importanti e con tifoserie calorose, quindi ci darà anche una mano a livello psicologico, oltre che sul campo».

SERIE D GIRONE A – XVI GIORNATA

Club Milano – Sanremese; Gozzano – Biellese; Lavagnese – Chisola; Ligorna – Asti; Saluzzo – Varese; Sestri Levante – Celle Varazze; Valenzana – Cairese; Imperia – Derthona; Vado – NovaRomentin.

CLASSIFICA: Vado 35; Ligorna 34; Chisola 28; Varese 26; Saluzzo 25; Sestri Levante 24; Derthona, Biellese, Imperia 20; Lavagnese, Valenzana 19; Celle Varazze 17; Gozzano, Asti 16; Sanremese 15; Cairese 13; Club Milano 12; NovaRomentin (-1) 11.

