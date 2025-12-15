L’associazione Caos dona un nuovo ecografo alla Breast Unit di ASST Sette Laghi

La Breast Unit di ASST Sette Laghi, diretta dalla professoressa Francesca Rovera, si è dotata di un nuovo ecografo di ultima generazione grazie alla donazione dell’Associazione CAOS, da anni al fianco delle pazienti e dell’équipe senologica varesina.

«Non è solo una donazione, ma un gesto che esprime impegno e appartenenza» afferma Adele Patrini, presidente di CAOS, ricordando il legame profondo che unisce l’associazione al percorso di cura e al lavoro quotidiano degli operatori.

Il direttore generale Mauro Moreno e il direttore sociosanitario Giuseppe Calicchio hanno espresso “il più sincero ringraziamento” all’associazione, sottolineando come la collaborazione con il Terzo Settore «si traduca in un reale miglioramento dei servizi e in un beneficio diretto per le pazienti».

Nel dettaglio clinico, la professoressa Rovera ricorda che l’ecografia mammaria «è una metodica fondamentale per identificare e caratterizzare le lesioni e guidare le biopsie – aggiungendo che la nuova tecnologia – ottimizza tempi, precisione e comfort».

La donazione è stata dedicata a Marzia Ghielmi, giovane paziente seguita da CAOS e scomparsa lo scorso marzo, alla cui memoria erano presenti i familiari durante la consegna.

Per l’ASST Sette Laghi, il gesto rinnova un’alleanza che integra competenze cliniche, sostegno psicosociale e partecipazione della comunità, rafforzando ulteriormente il modello di Breast Unit centrato sulla qualità delle cure e sull’umanizzazione del percorso.