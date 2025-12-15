L’associazione Caos dona un nuovo ecografo alla Breast Unit di ASST Sette Laghi
La donazione è stata dedicata a Marzia Ghielmi, giovane paziente seguita da CAOS e scomparsa lo scorso marzo, alla cui memoria erano presenti i familiari durante la consegna
La Breast Unit di ASST Sette Laghi, diretta dalla professoressa Francesca Rovera, si è dotata di un nuovo ecografo di ultima generazione grazie alla donazione dell’Associazione CAOS, da anni al fianco delle pazienti e dell’équipe senologica varesina.
«Non è solo una donazione, ma un gesto che esprime impegno e appartenenza» afferma Adele Patrini, presidente di CAOS, ricordando il legame profondo che unisce l’associazione al percorso di cura e al lavoro quotidiano degli operatori.
Il direttore generale Mauro Moreno e il direttore sociosanitario Giuseppe Calicchio hanno espresso “il più sincero ringraziamento” all’associazione, sottolineando come la collaborazione con il Terzo Settore «si traduca in un reale miglioramento dei servizi e in un beneficio diretto per le pazienti».
Nel dettaglio clinico, la professoressa Rovera ricorda che l’ecografia mammaria «è una metodica fondamentale per identificare e caratterizzare le lesioni e guidare le biopsie – aggiungendo che la nuova tecnologia – ottimizza tempi, precisione e comfort».
La donazione è stata dedicata a Marzia Ghielmi, giovane paziente seguita da CAOS e scomparsa lo scorso marzo, alla cui memoria erano presenti i familiari durante la consegna.
Per l’ASST Sette Laghi, il gesto rinnova un’alleanza che integra competenze cliniche, sostegno psicosociale e partecipazione della comunità, rafforzando ulteriormente il modello di Breast Unit centrato sulla qualità delle cure e sull’umanizzazione del percorso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.