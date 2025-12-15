Varese News

Liquore TIM, dal Varesotto un’idea regalo che unisce storia e gusto

Dal 1903 Liquore TIM racconta una storia di famiglia legata al Varesotto. Una ricetta artigianale a base di timo serpillo e ingredienti selezionati un’idea regalo perfetta per le feste natalizie

Liquore TIM

Ci sono regali che funzionano perché raccontano qualcosa. Non solo un prodotto ma una storia, un territorio, un modo di stare insieme. È il caso del Liquore TIM, nato nel 1903 e tornato oggi al centro di un progetto di famiglia che affonda le sue radici nel Varesotto.

Da oltre cento anni il Liquore TIM accompagna il piacere di stare insieme. Cinque generazioni si sono succedute nella custodia di una ricetta che ha sempre avuto un significato preciso: creare un’occasione per stare attorno a un tavolo, condividere il tempo e il piacere del buon bere.
Il rilancio del liquore nasce proprio da qui, da un pomeriggio trascorso in famiglia, quando il ricordo si è trasformato in un progetto concreto, capace di parlare anche al presente.

Il liquore

Il Liquore TIM si distingue per l’attenzione ai dettagli e per la scelta accurata degli ingredienti. La miscelazione avviene secondo un processo che rispetta la tradizione artigianale.
Il risultato è un liquore equilibrato, di carattere, con una gradazione alcolica di 35% vol, pensato per chi cerca un prodotto curato e riconoscibile.

Al primo sguardo colpisce il colore ambra, intenso e profondo. Al naso emergono note aromatiche dolci e persistenti. Al palato il gusto è ricco, morbido, con una struttura decisa ma armonica, capace di accompagnare il momento del dopo pasto o un brindisi condiviso.

Il cuore del Liquore TIM è il timo serpillo (Thymus Serpyllum), varietà aromatica presente anche nelle Prealpi Varesine, che conferisce al liquore il suo profilo distintivo.
La ricetta è completata dalla China Calissaia, dalla cannella, dall’infuso di arancio, dal caffè tostato e dall’infuso di lampone, che insieme costruiscono un equilibrio tra note aromatiche, speziate, amare e fruttate.

Il legame con Cardano al Campo

Il Liquore TIM nasce e cresce a Cardano al Campo, comune della provincia di Varese inserito nell’area del Parco del Ticino. La famiglia Colombo-Annoni è profondamente legata a questo territorio che ha accompagnato la storia del liquore fin dalle origini. Un legame che oggi resta centrale e riconoscibile.

Le proposte natalizie, per un’idea regalo che parla di territorio

Per le feste, il Liquore TIM è disponibile in diverse soluzioni regalo:

– Liquore TIM 700 ml
– Liquore TIM 200 ml
– Milano Cardano Torino 200 ml, cocktail ready to drink a base di Bitter, Liquore TIM e Vermouth
– Confezione Duetto, con Liquore TIM e MiCaTo
– Cioccolatino al Liquore TIM, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Il Seme di Cardano al Campo

Distillerie TIM SRL
M: 3484013613 – 3381737669
@: info@distillerietim.it

Pubblicato il 15 Dicembre 2025
