Ci sono regali che funzionano perché raccontano qualcosa. Non solo un prodotto ma una storia, un territorio, un modo di stare insieme. È il caso del Liquore TIM, nato nel 1903 e tornato oggi al centro di un progetto di famiglia che affonda le sue radici nel Varesotto.

Galleria fotografica Liquore TIM, dal Varesotto un’idea regalo che unisce storia e gusto 4 di 12

Da oltre cento anni il Liquore TIM accompagna il piacere di stare insieme. Cinque generazioni si sono succedute nella custodia di una ricetta che ha sempre avuto un significato preciso: creare un’occasione per stare attorno a un tavolo, condividere il tempo e il piacere del buon bere.

Il rilancio del liquore nasce proprio da qui, da un pomeriggio trascorso in famiglia, quando il ricordo si è trasformato in un progetto concreto, capace di parlare anche al presente.

Il liquore

Il Liquore TIM si distingue per l’attenzione ai dettagli e per la scelta accurata degli ingredienti. La miscelazione avviene secondo un processo che rispetta la tradizione artigianale.

Il risultato è un liquore equilibrato, di carattere, con una gradazione alcolica di 35% vol, pensato per chi cerca un prodotto curato e riconoscibile.

Al primo sguardo colpisce il colore ambra, intenso e profondo. Al naso emergono note aromatiche dolci e persistenti. Al palato il gusto è ricco, morbido, con una struttura decisa ma armonica, capace di accompagnare il momento del dopo pasto o un brindisi condiviso.

Il cuore del Liquore TIM è il timo serpillo (Thymus Serpyllum), varietà aromatica presente anche nelle Prealpi Varesine, che conferisce al liquore il suo profilo distintivo.

La ricetta è completata dalla China Calissaia, dalla cannella, dall’infuso di arancio, dal caffè tostato e dall’infuso di lampone, che insieme costruiscono un equilibrio tra note aromatiche, speziate, amare e fruttate.

Il legame con Cardano al Campo

Il Liquore TIM nasce e cresce a Cardano al Campo, comune della provincia di Varese inserito nell’area del Parco del Ticino. La famiglia Colombo-Annoni è profondamente legata a questo territorio che ha accompagnato la storia del liquore fin dalle origini. Un legame che oggi resta centrale e riconoscibile.

Le proposte natalizie, per un’idea regalo che parla di territorio

Per le feste, il Liquore TIM è disponibile in diverse soluzioni regalo:

– Liquore TIM 700 ml

– Liquore TIM 200 ml

– Milano Cardano Torino 200 ml, cocktail ready to drink a base di Bitter, Liquore TIM e Vermouth

– Confezione Duetto, con Liquore TIM e MiCaTo

– Cioccolatino al Liquore TIM, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Il Seme di Cardano al Campo

ORDINA SULL’E-COMMERCE

Contatti

Distillerie TIM SRL

M: 3484013613 – 3381737669

@: info@distillerietim.it

Sito | Facebook | Instagram