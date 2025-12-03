L’Open Day della primaria Bosco di Varese è un viaggio a partire dal libro Il posto giusto

La lettura condivisa del libro “Il posto giusto” accoglierà bambini e genitori all’Open day della scuola primaria Bosco di via Busca (traversa di viale Aguggiari, a Varese), in programma sabato 13 dicembre alle ore 11.

§”Tradizionalmente la lettura condivisa a cura dei nostri alunni di quinta chiude gli Open day della Bosco, ma questa volta il libro scelto ha un particolare valore simbolico – spiegano gli insegnanti – Grazie alla metafora del viaggio è l’incipit ideale per iniziare a taccontare il senso del percorso della nostra scuola”.

Dopo la lettura, i futuri alunni di prima saranno impegnati in alcuni laboratori – tra cui arte, informatica, inglese, scienze e giochi matematici – mentre i genitori potranno esplorare liberamente gli spazi per riconoscerne e apprezzarne il valore pedagogico.

Le mamme e i papà saranno poi invitati a raggingere la refernte di plesso in un’aula, assieme alle attuali insegnanti della classe quinta – le stesse che accoglieranno i bambini in prima a settembre – per conoscere le scelte educative, metodologiche, didattiche e progettuali dell’offerta formativa.

In chiusura, previa presentazione della scuola nei suoi aspetti organizzativi, saranno previsti gli interventi dei referenti dei Servizi parascolastici e dei rappresentanti dell’Associazione Genitori.

Una seconda mattinata di open day è in programma sabato 17 gennaio 2026, sempre dalle ore 11 alle 12.30.