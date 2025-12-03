Varese News

Bambini

Orientamento Scolastico

L’Open Day della primaria Bosco di Varese è un viaggio a partire dal libro Il posto giusto

Laboratori per i bambini e colloqui con i genitori per gli open day della scuola primaria Bosco nelle mattinate di sabato 13 dicembre e 17 gennaio dalle ore 11 alle 12.30

Generico 01 Dec 2025

La lettura condivisa del libro “Il posto giusto” accoglierà bambini e genitori all’Open day della scuola primaria Bosco di via Busca (traversa di viale Aguggiari, a Varese), in programma sabato 13 dicembre alle ore 11.
§”Tradizionalmente la lettura condivisa a cura dei nostri alunni di quinta chiude gli Open day della Bosco, ma questa volta il libro scelto ha un particolare valore simbolico – spiegano gli insegnanti – Grazie alla metafora del viaggio è l’incipit ideale per iniziare a taccontare il senso del percorso della nostra scuola”.

Dopo la lettura, i futuri alunni di prima saranno impegnati in alcuni laboratori – tra cui arte, informatica, inglese, scienze e giochi matematici – mentre i genitori potranno esplorare liberamente gli spazi per riconoscerne e apprezzarne il valore pedagogico.

Le mamme e i papà saranno poi invitati a raggingere la refernte di plesso in un’aula, assieme alle attuali insegnanti della classe quinta – le stesse che accoglieranno i bambini in prima a settembre – per conoscere le scelte educative, metodologiche, didattiche e progettuali dell’offerta formativa.

In chiusura, previa presentazione della scuola nei suoi aspetti organizzativi, saranno previsti gli interventi dei referenti dei Servizi parascolastici e dei rappresentanti dell’Associazione Genitori.

Una seconda mattinata di open day è in programma sabato 17 gennaio 2026, sempre dalle ore 11 alle 12.30.

 

 

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Lidia Romeo
lidiaromeo@gmail.com

Sostieni VareseNews perché diamo spazio a tutti i cittadini, anche i più piccoli, i bambini, che sono il futuro.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.