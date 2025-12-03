L’Open Day della primaria Bosco di Varese è un viaggio a partire dal libro Il posto giusto
Laboratori per i bambini e colloqui con i genitori per gli open day della scuola primaria Bosco nelle mattinate di sabato 13 dicembre e 17 gennaio dalle ore 11 alle 12.30
La lettura condivisa del libro “Il posto giusto” accoglierà bambini e genitori all’Open day della scuola primaria Bosco di via Busca (traversa di viale Aguggiari, a Varese), in programma sabato 13 dicembre alle ore 11.
§”Tradizionalmente la lettura condivisa a cura dei nostri alunni di quinta chiude gli Open day della Bosco, ma questa volta il libro scelto ha un particolare valore simbolico – spiegano gli insegnanti – Grazie alla metafora del viaggio è l’incipit ideale per iniziare a taccontare il senso del percorso della nostra scuola”.
Dopo la lettura, i futuri alunni di prima saranno impegnati in alcuni laboratori – tra cui arte, informatica, inglese, scienze e giochi matematici – mentre i genitori potranno esplorare liberamente gli spazi per riconoscerne e apprezzarne il valore pedagogico.
Le mamme e i papà saranno poi invitati a raggingere la refernte di plesso in un’aula, assieme alle attuali insegnanti della classe quinta – le stesse che accoglieranno i bambini in prima a settembre – per conoscere le scelte educative, metodologiche, didattiche e progettuali dell’offerta formativa.
In chiusura, previa presentazione della scuola nei suoi aspetti organizzativi, saranno previsti gli interventi dei referenti dei Servizi parascolastici e dei rappresentanti dell’Associazione Genitori.
Una seconda mattinata di open day è in programma sabato 17 gennaio 2026, sempre dalle ore 11 alle 12.30.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.