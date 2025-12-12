Movimento Vidoletti: i Bersaglieri varesini sono molto perplessi per l’uso politico dell’eroe: “A che titolo l’accostamento?”
“La memoria di Vidoletti è già onorata da istituzioni e associazioni, non ha bisogno di entrare in una campagna elettorale”, afferma il presidente dell’associazione provinciale. "Ho ricevuto telefonate di bersaglieri non felici dell'accostamento"
L’annuncio della nascita del “Movimento Angelo Vidoletti” da parte di Stefania Bardelli, con l’obiettivo di competere alle Elezioni Comunali del 2027, ha suscitato una reazione immediata e critica da parte dei Bersaglieri della Provincia che hanno espresso, nella persona del loro Presidente Provinciale, “molta perplessità” sull’utilizzo del nome del decorato eroe di guerra per fini politici.
Il Movimento, presentato da Stefania Bardelli (già nota giornalisticamente come “La Bersagliera”) come un progetto civico alternativo ai partiti tradizionali, è intitolato a una Medaglia d’Oro al Valore Militare, Angelo Vidoletti, che i Bersaglieri definiscono un “patriota bersagliere” e un “eroe della patria che fa parte della storia di questa Nazione”.
I Bersaglieri sollevano un quesito etico domandando: “A che titolo si trascina in politica una figura di questo tipo?”, sottolineando che la memoria di Vidoletti è già custodita e onorata in ambito istituzionale: a lui sono già dedicate la Sezione Varesina dei Bersaglieri e la Fanfara dei Bersaglieri a Vergiate, nonché una scuola cittadina.
Pur riconoscendo la libertà di espressione e di impegno politico di Stefania Bardelli, nonché il fatto che l’uso del nome di un personaggio storico è lecito in ragione della libertà di associazione, espressione e parola, ma con le tutele del caso, i Bersaglieri si chiedono: “Perché usare questo nome? Perché farsi chiamare ‘la bersagliera’?”. Il Presidente ha rimarcato il profondo rispetto che l’uniforme e i suoi simboli (il cappello piumato) meritano. “Io stesso, che sono un rappresentante istituzionale dei Bersaglieri, vesto questa uniforme con il massimo rispetto che gli attribuisco solo quando svolgo le nostre attività e iniziative istituzionali, proprio perché è un’uniforme. Il cappello piumato non è un orpello o un soprammobile così come il dirsi Bersaglieri, ha spiegato, aggiungendo che “ci sono persone che hanno lasciato la vita con quell’uniforme.”
Pur affermando che non è vi è l’intenzione di “impedire a chicchessia di utilizzare quel nome” e pur rispettando le idee politiche di chiunque, il Presidente ha espresso in modo chiaro il disagio della categoria. “Fatico a capire l’abbinarsi a figure storiche come Vidoletti, che dovrebbe essere fatto per assonanza di valori, dell’operato, ecc.” , aggiungendo che questo utilizzo ha “creato malumore” e perplessità diffusa tra i membri: “Ho ricevuto diverse telefonate di Bersaglieri che mi hanno chiesto conto di questa cosa, non “essendo felici dell’accostamento”. Il Presidente ha concluso con un invito indiretto a un approccio diverso: “Dico con il massimo rispetto verso la signora Bardelli che mi sarei mosso in un altro modo.”
I Bersaglieri varesini, nel rispetto del proprio ordinamento che li vede essere una Associazione apolitica e apartitica, in coordinamento con la propria Presidenza Nazionale, si distanziano dall’operazione e da qualsiasi accostamento di qualsiasi segno o colore , mantenendo la figura del Vidoletti e del Bersagliere fuori da ogni contesa elettorale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.