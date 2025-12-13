Nozze in casa VareseNews, Roberta e Gigi hanno detto sì
La cerimonia si è celebrata all'interno della villa storica del municipio di Azzate. Accanto agli sposi, i figli Bianca, Stefano, Gabriele, Lorenzo e Tommaso
Oggi si festeggia un’occasione importante in casa VareseNews. Roberta, vera colonna del nostro quotidiano, e Gigi si sono sposati.
La cerimonia si è celebrata la mattina di sabato 13 dicembre tra le meravigliose pareti decorate di villa Benizzi Castellani, l’edificio storico che ospita il municipio di Azzate. Accanto agli sposi, i figli Bianca, Stefano, Gabriele, Lorenzo e Tommaso in una sala piena di tutto l’affetto dei familiari e degli amici di una vita.
Un grandissimo augurio agli sposi per uno splendido futuro insieme da parte di tutta la redazione di VareseNews.
