Nozze in casa VareseNews, Roberta e Gigi hanno detto sì

La cerimonia si è celebrata all'interno della villa storica del municipio di Azzate. Accanto agli sposi, i figli Bianca, Stefano, Gabriele, Lorenzo e Tommaso

Roberta e Gigi oggi sposi

Oggi si festeggia un’occasione importante in casa VareseNews. Roberta, vera colonna del nostro quotidiano, e Gigi si sono sposati.

La cerimonia si è celebrata la mattina di sabato 13 dicembre tra le meravigliose pareti decorate di villa Benizzi Castellani, l’edificio storico che ospita il municipio di Azzate. Accanto agli sposi, i figli Bianca, Stefano, Gabriele, Lorenzo e Tommaso in una sala piena di tutto l’affetto dei familiari e degli amici di una vita.

Un grandissimo augurio agli sposi per uno splendido futuro insieme da parte di tutta la redazione di VareseNews.

Redazione VareseNews
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 13 Dicembre 2025
