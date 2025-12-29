Varese News

Nuovi orari di apertura dell’URP di ASST Sette Laghi

A partire dal 7 gennaio, l'ufficio relazioni con il pubblico sarà dal lubnedì al giovedì dalle 9 alle 14.30 e il venerdì dalle 9 alle 13

villa tamagno

A partire da mercoledì 7 gennaio 2026, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di ASST Sette Laghi con sede all’Ospedale di Circolo osserverà i seguenti nuovi orari di apertura al pubblico:

·         dal lunedì al giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 14:30

·         venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Restano invariati i canali di contatto istituzionali e le modalità di accesso al servizio.

Per maggiori informazioni: https://www.asst-settelaghi.it/urp1

Pubblicato il 29 Dicembre 2025
