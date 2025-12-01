Nuovo orario Trenord: chiude la stazione Porta Genova e nasce la “circle line” Sud di Milano

Una nuova linea suburbana fra il Sud della Lombardia e Milano, più treni verso Piemonte e Liguria, la rimodulazione dell’offerta transfrontaliera fra Como e Chiasso grazie a una sempre maggiore integrazione con i servizi Tilo: queste le principali novità previste dall’orario invernale di Trenord, in vigore da domenica 14 dicembre.

La novità principale è la chiusura di Milano Porta Genova, che comporta la creazione della nuova suburbana S19 e il prolungamento della linea Milano-Mortara sulla “cintura Sud”.

La linea S19 collegherà Albairate e Milano Rogoredo con due corse all’ora per direzione, per l’intera giornata. La linea effettuerà le fermate di Gaggiano, Trezzano, Cesano Boscone, Corsico; da Milano San Cristoforo, viaggerà lungo la Cintura Sud ferroviaria di Milano, oggi percorsa solo dalla S9 Saronno-Albairate, raggiungendo le stazioni di Milano Romolo, Milano Tibaldi – Università Bocconi, Milano Scalo Romana, Milano Rogoredo.

Dalla stessa data, la linea Alessandria-Mortara-Milano, che oggi ha origine e destinazione a Milano Porta Genova, da Milano San Cristoforo devierà il percorso lungo la Cintura Sud, fino a Milano Rogoredo.

Sull’asse suburbano che attraversa la prima periferia Sud ci saranno cinque treni ogni ora, a servizio di poli come lo Iulm, la Bocconi, Fondazione Prada a Porta Romana, Sky a Rogoredo oltre ai quartieri residenziali. I treni consentiranno scambio con la metropolitana 4 a San Cristoro, la 2 “verde a Romolo, la M3 “gialla” a Porta Romana e a Tibaldi con il tram 15 che va verso Duomo.

A Rogoredo poi c’è la possibilità di interscambio con i treni Alta Velocità, Intercity e Regio Express.

La stazione di Milano Porta Genova viene invece chiusa al servizio commerciale: d’aspetto ottocentesco, con il suo ponte verde sui binari, era la stazione Fs di superficie più vicina al duomo di Milano, ma per la sua conformazione era dedicata solo alla linea per Mortara-Alessandria (non era possibile far accedere treni da altre linee). La stazione in sé rimarrà, le altre aree saranno invece edificate, all’interno dell’ampio piano di dismissione degli “scali”, di cui si discute da quindici anni.

L’offerta dell’orario invernale Trenord

Complessivamente, l’offerta ferroviaria di Trenord supererà le 2400 corse giornaliere, a beneficio degli oltre 760mila passeggeri e di chi giungerà in Lombardia per Milano Cortina 2026, periodo che vedrà un ulteriore potenziamento del servizio.

La funzione per la ricerca degli orari su trenord.it e App Trenord è aggiornata con le modifiche previste dal 14 dicembre.

In seguito a un accordo fra Regione Lombardia, Piemonte, Liguria, saranno potenziati i collegamenti lungo la direttrice Milano-Genova.

I treni della linea Milano Centrale-Pavia-Alessandria, che prevede una corsa ogni due ore per direzione, saranno prolungati ad Asti. Grazie all’integrazione con il servizio Regionale Veloce Milano Centrale-Genova/Riviere di Trenitalia, che effettua una corsa ogni due ore per direzione, garantiranno un collegamento all’ora fra Milano Centrale e Tortona.

Sul collegamento Milano Greco Pirelli-Pavia-Novi Ligure, su cui oggi sono effettuate corse di rinforzo negli orari di punta, il servizio sarà potenziato fino a offrire una corsa ogni due ore per direzione. Aggiungendosi alle corse Milano Greco Pirelli-Genova (via Busalla) di Trenitalia, che circoleranno ogni due ore, offriranno una corsa all’ora fra Milano Greco Pirelli e Tortona.

Complessivamente, grazie a questi potenziamenti sul collegamento Milano Rogoredo-Tortona circolerà un treno ogni 30 minuti per direzione.

I treni della linea Milano Greco Pirelli-Pavia-Stradella avranno origine/destinazione a Milano Porta Garibaldi. Quattro corse da Stradella prolungheranno la corsa a Piacenza, aggiungendosi ad altre otto che già raggiungono la città: saliranno a dodici i collegamenti diretti Milano-Piacenza via Stradella, in aggiunta al servizio della linea Milano-Lodi-Piacenza.

Con il cambio di capolinea e la rimodulazione dell’offerta sulla direttrice Milano-Genova, le corse della linea Milano-Pavia-Stradella subiranno una variazione di orario.

La rimodulazione del servizio transfrontaliero Como-Chiasso

Saranno rimodulati i collegamenti transfrontalieri tra Como e Chiasso: le corse della linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso circoleranno solo fra Rho e Como San Giovanni, senza raggiungere Chiasso; la relazione Como-Chiasso sarà servita dalle corse della linea TILO S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como Camerlata.

Grazie a questa riorganizzazione, già oggetto di una sperimentazione svolta da Trenord e TILO fra l’8 marzo e il 6 aprile 2025, la linea S11 vedrà il completo rinnovo della flotta, che sarà costituita da soli treni Caravaggio, e un potenziamento dell’offerta.

Saranno aggiunte le nuove corse serali 25084 (Milano Porta Garibaldi 22.39-Como San Giovanni 23.40) e 25091 (Seregno 00.19-Milano Porta Garibaldi 00.51); la corsa 25088 (Milano Porta Garibaldi 23.39-Monza 23.58) prolungherà il viaggio fino a Seregno, dove arriverà alle 00.11; la corsa 25089 (Monza 00.09-Milano Porta Garibaldi 00.28) partirà da Como San Giovanni alle ore 23.20 e anticiperà l’arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 00.21.

Il collegamento con Chiasso sarà garantito dalla S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Como: oggi la linea TILO offre ogni ora una corsa da e per Chiasso, una da e per Como San Giovanni. Con la rimodulazione, le corse con origine e destinazione a Chiasso prolungheranno il viaggio una volta all’ora fino a Como Camerlata; la linea arriverà a offrire una corsa ogni 30 minuti sull’itinerario transfrontaliero Como-Chiasso. Tra Chiasso e Como circoleranno quattro corse all’ora grazie alle linee TILO S10, RE80 Locarno-Lugano-Milano, S40 Como-Mendrisio-Varese.

Con la modifica d’offerta, aumenteranno i collegamenti diretti fra il Ticino e la stazione di Como Camerlata, polo intermodale e punto di interscambio con la linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago e le linee S10 e S11.

Gli altri potenziamenti d’offerta

S8 Milano-Carnate-Lecco. Saranno attivati due nuovi treni 24882 (Milano Porta Garibaldi 22.22-Lecco 23.24) e 24887 (Lecco 22.36-Milano Porta Garibaldi 23.38), che viaggeranno nei giorni feriali.

La corsa 24884 (Milano Centrale 22.52-Lecco 23.54) partirà da Milano Porta Garibaldi, con orari invariati. Da Milano Centrale i viaggiatori potranno utilizzare la corsa 24886, in partenza alle 23.22 verso Lecco.

Colico-Chiavenna. Sarà attivata la nuova corsa 10183 (Chiavenna 20.35-Colico 21.07), che viaggerà tutti i giorni. Circoleranno tutti i giorni le corse 10182 (Colico 19.53-Chiavenna 20.25) e 10184 (Colico 20.53-Chiavenna 21.25).

Milano Centrale-Domodossola. Saranno aggiunte due nuove corse: 2417 (Domodossola 7.54-Milano Centrale 9.35) e 2440 (Milano Centrale 20.25-Domodossola 22.04); circoleranno tutti i giorni.

Milano Greco Pirelli-Brescia. Saranno aggiunte due nuove corse 10920 (Brescia 9.47-Milano Greco Pirelli 11.07) e 10931 (Milano Greco Pirelli 14.53-Brescia 16.13), che circoleranno tutti i giorni.

Milano Centrale-Bergamo. La corsa 2247, che oggi parte alle 23.40 da Milano Centrale e arriva a Bergamo alle 00.50, vedrà una variazione d’orario: partirà alle 00.05 da Milano Centrale e arriverà a Bergamo alle 00.55. La corsa sarà effettuata tutti i giorni.

Milano-Malpensa. Le corse della linea Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto effettueranno la fermata di Milano Domodossola Fiera. Per questo, l’orario di partenza delle corse da Milano Cadorna sarà ai minuti .26 e .56. La linea cambierà denominazione da XP1 a RE54.

La nuova linea Gallarate-Malpensa

La linea Milano Centrale-Malpensa Aeroporto da XP2 diverrà RE51. “Nei primi mesi del 2026″ questa linea verrà prolungata fino a Gallarate, a seguito dell’attivazione del nuovo tratto di linea che collegherà l’aeroporto alla linea del Sempione (Malpensa T2-Gallarate/Casorate; l’attuale orario online segnala i treni in circolazione dal 23 gennaio).

Milano Cadorna-Como Lago. Tutte le corse del servizio Regionale e Regio Express Milano Cadorna-Como Lago avranno origine e destinazione da Como Lago. A Como Borghi sono in fase di ultimazione i lavori infrastrutturali realizzati da FERROVIENORD, propedeutici all’apertura del sottopasso di stazione, che da ottobre 2024 hanno causato variazioni al servizio sulla stazione capolinea.

S2 Milano Rogoredo-Milano Passante-Mariano Comense. I treni 22612 (Mariano Comense 6.29-Milano Rogoredo 7.37) e 22616 (Mariano Comense 6.59-Milano Rogoredo 8.07) partiranno da Seveso, rispettivamente alle ore 6.42 e 7.12.

Tilo S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como e S50 Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa. Fino al 19 marzo 2026 la linea S10, che a Mendrisio si unisce alla S50 verso Biasca/Bellinzona, il sabato, la domenica e nei festivi da Biasca prolunga il servizio fino ad Airolo, con fermata a Faido. In particolare, sarà prolungata una corsa la mattina e una corsa il pomeriggio. La coppia di collegamenti offrirà una connessione diretta fra Lombardia, Sottoceneri e l’Alto Ticino, grazie alla quale anche i viaggiatori dalla Provincia di Varese e da Como potranno raggiungere le piste da sci, senza dover cambiare treno.