Open day, il comprensivo di Germignaga si presenta
L'Istituto apre le porte delle scuole dell'infanzia e delle scuole secondarie di primo grado per presentare la propria offerta formativa alle famiglie e ai futuri studenti
L’Istituto comprensivo di Germignaga prosegue la presentazione della propria offerta formativa ai potenziali allievi e alle loro famiglie.
Giovedì 4 dicembre sarà il turno della scuola dell’infanzia di Brezzo di Bedero, che aprirà le sue porte in due fasce orarie: dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 15.30. Durante queste ore, sarà possibile visitare gli spazi scolastici e partecipare ad alcune attività didattiche, per conoscere l’ambiente accogliente e stimolante che caratterizza la scuola. Alle 14.30, è previsto un incontro con la Dirigente, che fornirà ulteriori dettagli sull’offerta formativa e sulle modalità di iscrizione.
La settimana successiva, sabato 13 dicembre, sarà la volta delle scuole secondarie di Castelveccana e Germignaga. Gli orari e i programmi varieranno tra i due istituti, permettendo una visita dettagliata di entrambi. A Castelveccana, l’Open Day si terrà dalle 9.00 alle 11.30, con l’incontro con il Dirigente fissato per le 09.30. A Germignaga, l’evento avrà luogo dalle 10.00 alle 12.00, con l’incontro con il Dirigente previsto per le 11.00.
