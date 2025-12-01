Varese News

“Prima“ diffusa, a Orino una Lady Macbeth dal sapore milanese

Al termine dell’opera cui si potrà assistere al salone Orum, una sorpresa culinaria della tradizione meneghina

07 Dicembre 2025

Scala fa rima da sempre con “dopoteatro“, la tradizione milanese di festeggiare la “prima” con danze culinarie dai sapori della tradizione lombarda.

Così domenica 7 dicembre 2025 la comunità avrà l’occasione di assistere, in diretta dalla prima del Teatro alla Scala, all’opera “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovič.

L’appuntamento è fissato alle 17.45 nella Sala Orum del Centro Civico Padre Pino Moia, in via Garibaldi 15. L’iniziativa, promossa dal Comune di Orino, offre ai cittadini la possibilità di vivere insieme uno dei momenti più attesi della stagione lirica, condividendo la suggestione di un capolavoro del Novecento musicale.

Al termine della proiezione è prevista come si accennava una sorpresa dedicata a chi avrà seguito l’opera.

1 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
