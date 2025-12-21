Ritrovato senza vita il sedicenne scomparso a Novara

È stato trovato senza vita nel canale Cavour della frazione di Agognate, a pochi chilometri dal capoluogo e non distante dal casello di Novara Ovest sulla A4, il sedicenne Dario Cipullo di cui non si avevano più notizie da ieri mattina.

L’appello era stato diramato sabato dopo che il ragazzo non aveva fatto ritorno a casa da una festa venerdì sera. Era stato visto l’ultima volta attorno all’una vicino al centro commerciale San Martino. Si era fatto lasciare dal padre di un’amica perchè la sua abitazione era poco distante.

Sono stati i vigili del fuoco, questa mattina, a individuare il corpo nell’acqua. Le ricerche avevano visti impegnati anche il corpo Aib di Bellinzago e la polizia locale di Trecate con il cane molecolare.