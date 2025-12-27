Servizio rifiuti a Varese: come funziona e come scaricare il calendario 2026
Dal porta a porta quotidiano alle informazioni utili per organizzarsi meglio: una guida pratica al servizio rifiuti vista dal punto di vista dei cittadini e delle imprese con tutte le indicazioni per scaricare online il calendario delle raccolte 2026
Il servizio di raccolta dei rifiuti a Varese è gestito attraverso il portale VaresePulita del Comune, dove i cittadini possono trovare tutte le informazioni utili sulla raccolta differenziata porta a porta, sui servizi di igiene urbana e sui calendari con i giorni di raccolta per ciascuna frazione di rifiuto.
Il sistema richiede di esporre i rifiuti davanti al proprio numero civico nei giorni e negli orari indicati dal calendario di raccolta: generalmente entro le ore 4.00 del giorno di ritiro o dalla sera precedente dopo le 20.00, con alcune varianti per specifiche frazioni come il vetro. È importante seguire queste indicazioni per consentire il corretto svolgimento del servizio e per evitare disservizi o mancati ritiri.
Sul portale è anche possibile accedere ad altri servizi utili per i cittadini, come la segnalazione di disservizi o richieste di ritiro di materiali ingombranti tramite prenotazione, oltre a informazioni sui centri di conferimento e sulle attrezzature fornite.
IL CALENDARIO DELLA RACCOLTA PER IL 2026
Per il calendario della raccolta rifiuti del 2026, il sito di VaresePulita mette a disposizione strumenti personalizzati: basta digitare il proprio indirizzo di residenza nella sezione dedicata al Calendario per visualizzare e scaricare il prospetto in formato PDF con il calendario giornaliero o settimanale relativo alla propria zona della città.
Qui potete trovare il calendario della zona centrale che si può scaricare in pdf dal portale indicando la via Avegno.
In alternativa, è possibile utilizzare il codice QR presente sul portale per accedere alla webapp di VaresePulita da smartphone o tablet e avere sempre aggiornate le informazioni sui giorni di raccolta e sugli orari di esposizione, così da organizzare meglio la gestione quotidiana dei rifiuti domestici.
Per ulteriori dettagli sul servizio di igiene urbana e per accedere direttamente ai calendari, si può visitare il sito www.varesepulita.it oppure consultare la sezione dedicata del sito del Comune di Varese. Qui trovate il manuale per la raccolta differenziata.
