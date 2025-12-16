Traffico e spaccio di droga, tre arresti nel Luganese
Le accuse vanno dall’infrazione aggravata, subordinatamente semplice, fino alla contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. Le indagini in parte collegate agli accertamenti avviati dopo l’accoltellamento del 24 ottobre 2025 a Lugano
Un nuovo colpo al traffico di stupefacenti nel Luganese. Nei giorni scorsi il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno arrestato tre persone, un 18enne, un 25enne e un 30enne, tutti cittadini svizzeri domiciliati nella regione, sospettati di essere coinvolti a vario titolo in un’attività di spaccio che avrebbe interessato prevalentemente il Sottoceneri.
Le accuse vanno dall’infrazione aggravata, subordinatamente semplice, fino alla contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. Per il 30enne pesano anche le ipotesi di favoreggiamento, impedimento di atti dell’autorità e violazioni alla Legge federale sugli stranieri. Le indagini, svolte in collaborazione con la Polizia Città di Lugano, sono in parte collegate agli accertamenti avviati dopo l’accoltellamento del 24 ottobre 2025 in un appartamento di Lugano. Le misure restrittive della libertà sono state confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari.
