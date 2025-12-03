Tre 25enni e il sogno di una caverna con musica e buona birra. Provinciali racconta il The Cave
Al via una nuova serie podcast targata Radio Materia che trovate su tutte le piattaforme di streaming audio e su YouTube. I primi ospiti sono Gabriele Emmanuello, Oliviero Cislaghi e Davide Genovese
È uscita oggi, mercoledì, la prima puntata del nuovo podcast “Provinciali”, targato Radio Materia e realizzato da tre ragazzi di Solbiate Arno: Mario Spiniello, Alessandro Borsetto e Leonardo Pio Peroni. L’idea di fondo del podcast è quella di raccontare le realtà imprenditoriali, artistiche e sportive che sono partite dalla provincia e si sono conquistate un posto nel mondo.
Nella prima puntata i protagonisti sono i gestori del The Cave, un noto locale di Gallarate. Gabriele Emmanuello, Oliviero Cislaghi e Davide Genovese hanno raccontato la loro storia e quella del loro locale dinamico situato in una posizione nascosta a Gallarate.
Gli ospiti raccontano di aver aperto l’attività a soli 25 anni, un atto di coraggio che ha trasformato uno spazio già esistente e letteralmente sottoterra in un punto di incontro attraverso un grande impegno. Oltre a servire specialità culinarie come lo Smash Burger e birre artigianali, il locale è orgoglioso della sua natura “in continua evoluzione,” ospitando serate diversificate che spaziano dagli spettacoli di cabaret a DJ set giovanili.
Infine, il trio ha sfruttato la propria passione fondando la band The Cavers, creando una potente mossa di marketing che unisce la musica dal vivo alla promozione del locale.
I Provinciali lo trovate anche in programmazione alle 15,30 su www.radiomateria.it, su tutte le piattaforme di streaming e su YouTube.
