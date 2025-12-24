“Verifiche concluse”: riapre a Varese la Casa di Comunità di via Monte Rosa dopo la fuga di gas

È ripresa regolarmente l’attività della Casa di Comunità di viale Monte Rosa, dopo l’interruzione registrata nella giornata di ieri a causa di una fuga di gas che aveva reso necessaria la sospensione precauzionale dei servizi.

Dopo il completamento di tutte le verifiche tecniche e di sicurezza, la struttura ha potuto riaprire garantendo condizioni adeguate sia per gli operatori sia per gli utenti.

Rientrano in sede Continuità Assistenziale e hotspot

In particolare, a partire dalle ore 19 di oggi, martedì 24 dicembre, la Continuità Assistenziale e l’hotspot infettivologico torneranno operativi nella loro sede abituale di viale Monte Rosa 28, all’interno della Casa di Comunità. L’accesso ai servizi resta regolato come di consueto, previa telefonata al numero 116117.

La Continuità assistenziale in tutte le 7 sedi distrettuali di ASST Sette Laghi dalle 19 del 23 dicembre fino alle ore 8 del 29 dicembre 2025.

Per accedere è necessario chiamare il numero 116 117..

Hotspot Infettivologico è un ambulatorio dedicato ai pazienti per le valutazioni delle sindromi respiratorie virali L’Hotspot è gestito da medici di medicina generale e di continuità assistenziale; è dotato di dispositivi diagnostici avanzati, inclusi tamponi nasofaringei per il rilevamento di virus influenzali, SARS-CoV-2 e Streptococco Beta Emolitico Gruppo A, oltre a strumenti di diagnostica rapida come saturimetro ed Eco-Fast.

Gli orari di offerta dell’Hot Spot Infettivologico sono :

Varese: Dal lunedì alla domenica: 20.00 – 24.00 sabato – domenica – festivi e prefestivi infrasettimanali : 10.00 – 24.00

Laveno: sabato – domenica – festivi e prefestivi infrasettimanali: 10.00 – 18.00

Tradate: sabato – domenica – festivi e prefestivi infrasettimanali: 10.00 – 18.00



Il paziente è indirizzato all’Hot Spot dopo la telefonata al numero 116 117

Anche per l’ambulatorio Pediatrico del sabato (attivo da sabato 27 dicembre 2025) è necessario contattare il numero 116 117. L’ambulatorio di Continuità Assistenziale pediatrica è attivo dalle 10 alle 15 a Laveno in via Ceretti, ambulatorio n° 5, la palazzina che ospita la Casa di Comunità

L’interruzione per la fuga di gas

Nella giornata di ieri l’attività della Casa di Comunità era stata sospesa a scopo precauzionale dopo la segnalazione di una fuga di gas nella zona di viale Monte Rosa. La chiusura temporanea aveva riguardato l’intera giornata del 24 dicembre, in attesa degli accertamenti necessari.

Con il via libera alle verifiche e il ripristino delle condizioni di sicurezza, i servizi sono ora tornati nella loro sede, consentendo la ripresa della normale operatività.