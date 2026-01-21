A Cassano Magnago giù tre alberi su via De Amicis. “Sono malati”

A Cassano Magnago «verranno rimossi gli alberi lungo la via De Amicis». Tre, pera precisione: «Abbiamo fatto fare perizia e l’agronomo ci ha spiegato che hanno una carie bianca del legno» dice l’assessore Rocco Dabraio.

L’amministrazione aveva fatto fare analisi su diversi esemplari di piante perché «nei mesi scorsi ne sono cadute quattro». Di qui la scelta di intervenire in più punti a partire da via De Amicis. Parte di un programma più ampia: «Andremo dunque a rimuovere e poi ripiantare 37, tra via De Amicis e via Mazzini».

A proposito della via De Amicis, dal municipio arriva anche la conferma della scelta viabilistica: «Ripristineremo il doppio senso» dice ancora Dabraio. Una scelta ponderata, dopo che si era valutato il senso unico: «Nell’eventualità di eventi in piazza 25 Aprile, come ad esempio il Carnevale, è meglio mantenere il doppio senso per avere la possibilità di uscita dall’area».