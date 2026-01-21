A Cassano Magnago giù tre alberi su via De Amicis. “Sono malati”
L'0intervento fa parte del piano di abbattimenti e ripiantumazioni. Confermata anche la scelta sulla viabilità a doppio senso
A Cassano Magnago «verranno rimossi gli alberi lungo la via De Amicis». Tre, pera precisione: «Abbiamo fatto fare perizia e l’agronomo ci ha spiegato che hanno una carie bianca del legno» dice l’assessore Rocco Dabraio.
L’amministrazione aveva fatto fare analisi su diversi esemplari di piante perché «nei mesi scorsi ne sono cadute quattro». Di qui la scelta di intervenire in più punti a partire da via De Amicis. Parte di un programma più ampia: «Andremo dunque a rimuovere e poi ripiantare 37, tra via De Amicis e via Mazzini».
A proposito della via De Amicis, dal municipio arriva anche la conferma della scelta viabilistica: «Ripristineremo il doppio senso» dice ancora Dabraio. Una scelta ponderata, dopo che si era valutato il senso unico: «Nell’eventualità di eventi in piazza 25 Aprile, come ad esempio il Carnevale, è meglio mantenere il doppio senso per avere la possibilità di uscita dall’area».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.